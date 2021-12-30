Эти 5 эксклюзивов Xbox должны выйти в 2022 году





Ходят слухи, что Microsoft в 2022 году может выпустить два проекта, которые пока скрываются под кодовыми названиями — это игры Project Belfry и Project Pentiment. Но выходят и другие проекты, заявленные в качестве эксклюзивов платформы Xbox на старте (консоли Xbox и PC).

Ниже собраны 5 проектов, которые, как предполагается, могут выйти в 2022 году на платформе Xbox в качестве эксклюзива. Отметим, что релиз на Xbox в качестве эксклюзива в 2022 году вовсе не означает, что игра в тот же год не выйдет на других платформах. К примеру, есть информация, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox всего 3 месяца, а после может появиться на других платформах.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (28 апреля 2022 года)

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Лишние представления проекта серии S.T.A.L.K.E.R. игрокам в России (и на постсоветском пространстве) точно не нужны. Ожидаемый долгие годы сиквел S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl обещает в апреле 2022 года выйти на приставках Xbox Series X | S и PC. Пока информации об игре не так много, свежие данные об игре мы сообщали здесь.

Starfield (11 ноября 2022 года)

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Игра Bethesda должна выйти в ноябре только на приставках Xbox Series X | S и PC. Как отмечает один из руководителей разработки Тодд Говард, Starfield добился большого прогресс в этом году, и он надеется, что переносить дату релиза не придется.

Redfall (лето 2022 года)

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Если верить слухам, разработка Redfall командой Arkane Studios началась еще задолго до того, как Bethesda перешла под контроль Xbox. Похоже, что команда Arkane Studios работает над кооперативным шутером про вампиров с 2017 года, поэтому релиз летом 2022 года, когда заявлен выход проекта, вполне реален.

Avowed (2022 или начало 2023 года)

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Об игре Avowed мало информации, но инсайдеры (в частности, портал Windows Central) говорят, что игра на довольно поздней стадии разработки, уже есть играбельный билд. Ходят слухи, что Avowed от Obsidian может выйти в 2022 или начале 2023 года. Однако Microsoft пока это официально не подтверждала, а в 2021 году проект Avowed даже не демонстрировали ни на одной из презентаций.

As Dusk Falls

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Еще одна игра, про которую давно нет информации, это As Dusk Falls. Недавно игра получила рейтинг в Корее, но Microsoft пока не сообщает ее дату релиза. Ожидается, что проект выйдет в 2022 году. Сама игра As Dusk Falls представляет собой интерактивную драму, события которой разворачиваются в Аризоне. Проект должен охватить 30-летние взаимоотношения между членами двух семей и поставить перед игроками сложные вопросы.