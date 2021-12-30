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Кадыров рассказал о своем месте в окружении Путина

Кадыров рассказал о своем месте в окружении Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram рассказал, что может позвонить президенту Владимиру Путину при необходимости, но в его близкое окружение притом не входит.

По словам Кадырова, это касается и председателя правительства Михаила Мишустина. Руководитель региона предположил, что его "терпят, прощают и поддерживают" из-за дружбы между его покойным отцом Ахматом и российским лидером.

В августе Путин с теплом вспоминал Кадырова-старшего и заметил, что этот человек прошел сложнейший, драматический путь, а затем с риском для собственной жизни взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу как Чечни, так и всего Северного Кавказа.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта. Ему посмертно присвоено звание Героя России, его имя также носит аэропорт в Грозном. Взявший на себя ответственность за взрыв Шамиль Басаев был ликвидирован в 2006 году.

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По материалам: uposters.ru

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