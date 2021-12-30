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Какие игры из Game Pass получили звание «Игра года» в 2021 году

Какие игры из Game Pass получили звание «Игра года» в 2021 году


В 2021 году в подписку Game Pass многие игры были добавлены сразу после релиза. Некоторые свежие тайтлы, которые появились в Game Pass, были отлично восприняты игроками и журналистами. И речь идет не только об играх Xbox Game Studios, но и о ряде проектов сторонних издателей.

Портал gameawards ежегодно подсчитывает, какое количество игр получили звание «Игра года» от авторитетных игровых СМИ и игроков в рамках различных голосований. Игра, которая берет максимальное количество наград, может называться самой лучшей игрой года.

На текущий момент более 30 игр 2021 года получили звание «Игра года» от различных изданий и по результатам пользовательского голосования. Вот игры из этого списка, которые доступны в Game Pass:



It Takes Two (35 наград)



Forza Horizon 5 (18 наград)



Halo Infinite (14 наград)



Psychonauts 2 (7 наград)



Age of Empires IV (1 награда, только на PC)



The Artful Escape (1 награда)



The Forgotten City (1 награда)



Unpacking (1 награда)

Отметим, что в том же списке уже 19 наград набрала игра Deathloop, которая, вероятно, в 2022 году выйдет на Xbox и будет добавлена в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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