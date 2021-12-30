Каким будет девиз для каждого Знака Зодиака на 2022 год

Вадим Карасев

Каждый год отличается от предыдущего, и к его встрече готовятся заранее. Советы астрологов помогут встретить 2022 год на волне оптимизма, снискать благосклонность нового покровителя и не упустить свою удачу.

Жизнь меняется, изменяются приоритеты и на смену одним ценностям приходят другие. Астрологи рассказали о том, что произойдет в новом 2022 году у Знаков Зодиака, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение новые девизы. С их помощью будет проще привлечь внимание Водяного Тигра и притянуть позитивные перемены, минуя проблемы и неприятности.

Овен

«Для хорошей работы нужен хороший отдых». Астрологи призывают Овнов не начинать год с активной работы, которая отнимает силы и время. В 2022 году энергии потребуется в избытке, поэтому представителям Знака просто необходимо отдыхать, переключая внимание с работы на любимые занятия и общение с друзьями. Восполнить запас сил помогут и специальные упражнения, выполнение которых вернет боевой настрой. Активным Овнам не стоит сидеть на одном месте, ведь в движении они получают заряд бодрости.

Телец

«Любви все возрасты покорны». У Тельцов в 2022 году появится возможность наладить личную жизнь, и астрологи рекомендуют всем без исключения наслаждаться романтикой. Одиноким сердцам не стоит все время проводить дома или в работе, чтобы не упустить судьбоносной встречи, а семейным парам — больше времени проводить наедине друг с другом, чтобы не погрязнуть в рутине. Прогулки, свидания, совместные увлечения помогут стать ближе и вдохнуть страсть в отношения.

Близнецы

«Риск — дело благородное, но чаще всего не выгодное». В новом 2022 году астрологи рекомендуют Близнецам быть внимательными и не торопиться с принятием решений. Такая тактика не раз выручит и убережет от роковых ошибок как в деловой среде, так и в личной жизни. Близнецам будет проще, если они будут опираться не на слухи, а на факты, которые прояснят ситуацию и избавят от множества неприятностей. Позитивный настрой и умение вовремя остановиться помогут привлечь удачу и процветание в жизнь.

Рак

«Счастье есть — в него нужно только поверить». В 2022 году Ракам предстоит нелегкая работа, направленная, в основном, на борьбу со своими домыслами и страхами. Астрологи рекомендуют оставить за спиной переживания и сомнения, которые мешают привлечению позитивных перемен. Раки смогут достичь новых успехов, если будут последовательны и научатся извлекать уроки из сложившихся ситуаций. Работа над собой и воодушевление помогут справиться с любыми задачами.

Лев

«Счастливая жизнь — это череда перемен». Львы в 2022 году смогут кардинально изменить не только имидж, но и линию поведения. Новый год будет прекрасным временем для раскрытия своего потенциала, смены сферы деятельности и обретения своего места под солнцем. Правление Тигра вдохнет в Львов уверенность в своих силах, а умение вовремя разрывать токсичные привязки даст им преимущество перед конкурентами и позволит начать новую жизнь, полную позитивных перемен.

Дева

«Нет предела совершенству». Девы отличаются трудолюбием и скрупулезностью, и такие качества пригодятся им в 2022 году. Усидчивость, умение подмечать детали, желание разносторонне развиваться позволят открывать новые двери и расширять горизонты. Дев ждет увлекательный год, полный новых возможностей, отказываться от которых не стоит. Девам предстоит множество побед, и для того, чтобы не упустить шансов, дарованных судьбой, важно слушать интуицию и видеть знаки Вселенной.

Весы

«Удача приходит к тем, кто работает над собой». Именно такой девиз поможет Весам собраться с силами и бороться за свое благополучие. В 2022 году будут взлеты, вызывающие эйфорию и желание двигаться дальше, а также падения, которые не должны становиться препятствием на пути к дальнейшим победам. Год принесет множество возможностей, если верить в себя и не бояться ошибаться. Именно промахи и их преодоление помогут Весам вынести полезные уроки и в дальнейшем не повторять подобных ошибок.

Скорпион

«Альтернатива — лучшее искусство ведения боя». Скорпионы в новом году будут принимать множество судьбоносных решений, когда потребуется умение не только мыслить стратегически, но и искать альтернативные методы для привлечения благополучия. 2022 году будет временем новых знаний, получения опыта и раскрытия талантов. Скорпионы смогут преодолеть любые трудности, если научатся принимать компромиссные решения, а не пытаться открыть двери, закрытые на крепкие засовы.

Стрелец

«Учиться никогда не поздно». В 2022 году Стрельцы смогут найти для себя что-то новое, что поможет выйти на новый уровень развития и успеха. Для этого им важно трудиться, и астрологи рекомендуют не отказываться от повышения квалификации, записываться на курсы, а также заниматься самостоятельным обучением. Новые знания помогут и в привычной жизни, если применять их на практике. Первая половина года будет решающей, а значит, приступать к саморазвитию нужно незамедлительно.

Козерог

«Упорство и труд все перетрут». Козероги смогут рассчитывать на поддержку нового покровителя, если будут упорно работать, в том числе и над собой. Врожденное упрямство можно использовать как козырь и не сдаваться там, где соперники уже готовы отказаться от ведения дел. Такая тактика поможет обойти конкурентов и найти свою нишу, приносящую не только моральное удовлетворение, но и хороший доход. Удача ждет Козерогов и в любви, если они смогут доказать избранникам серьезные намерения.

Водолей

«Оптимизм свернет горы». Водолеям в новом 2022 году не стоит поддаваться унынию или хандре, если дела вдруг перестают продвигаться. Позитивный настрой и уверенность в личной победе помогут преодолеть временные трудности, найти пути обхода и притянуть счастливые перемены. Удача улыбнется тем предстателям Знака, которые займутся собственным самочувствием и настроением, а также обзаведутся полезными связями. Получить помощь и поддержку можно будет у близких, и отношения с ними должны быть теплыми.

Рыбы

«Путь к счастью нужно пройти самостоятельно». 2022 год будет временем побед, если Рыбы поверят в себя и в то, что способны на большее. Астрологи рекомендуют отказаться от следования по пути наименьшего сопротивления и не пытаться скопировать цели окружения. В начале года важно понять, что же на самом деле нужно для счастливой жизни и проторить собственный путь. Успех и удача будут сопутствовать представителям Знака, способным действовать решительно и подвергать сомнению слухи, а также не зависеть от манипуляций.