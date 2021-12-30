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Китай призывает Россию к совместному ответу на давление Запада

Китай призывает Россию к совместному ответу на давление Запада

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал Москву к стратегическому сотрудничеству на фоне давления США и их союзников. Запад пытается воздействовать на своих оппонентов как в военной, так и в экономической и гуманитарной областях.

В интерью газете "Известия" дипломат напомнил: американцы практикуют "экстерриториальную юрисдикцию", пытаясь распространить свои законы на всю планету и произвольно применяя санкции. Конечная цель Вашингтона – сдержать развитие как РФ, так и КНР.

"В ответ на такую ничем не прикрытую гегемонию и политику силы мы должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество "спина к спине" и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на "двойное сдерживание" США и Запада и противостоять ему", – резюмировал он.

До этого в Пекине поддержали инициативы российской стороны по гарантиям безопасности в Европе. В МИД КНР назвали их соответствующими основным нормам международных отношений, способствующими повышению взаимного доверия между странами, снижающими риск конфликтов,

Как сообщал Ruposters, ранее Китай свел к минимуму закупки российской рыбы. Поставщики сумели переориентировать цепочки поставок - теперь продукция перерабатывается на территории нашей страны и поступает на другие рынки, в том числе и европейский.

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По материалам: uposters.ru

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