Конкурсы, Аллегрова и начесы: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский отметили годовщину свадьбы в стиле 90-х

Вадим Карасев

Вчера светская дама и блогер Наталья Давыдова и миллиардер Иван Стрешинский отметили десятую годовщину свадьбы. Торжество прошло в банкетном зале (из гламурного столичного центра пришлось выбраться в район Новые Черемушки) в антураже 90-х: главным инстаспотом стал диван с ковром, невеста была с начесом и в платье с пышными рукавами, диджей крутил ностальгический плейлист, а гости участвовали в конкурсах.

Гуляли на этой "свадьбе из прошлого" Ксения Собчак и Константин Богомолов, Тина Канделаки, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и другие знаменитости.





Наталья ДавыдоваНаталья Давыдова с дочерьюИван Стрешинский и Наталья Давыдова





Константин Богомолов, Иван Стрешинский, Наталья Давыдова, Ксения СобчакТина Канделаки, Иван Стрешинский и Наталья Давыдова





Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

В программе праздника были и сцена росписи в загсе, и выпускание женихом и невестой голубей. Собрали и все неизменные развлекательные атрибуты стереотипной свадьбы 90-х: гости пили из туфельки невесты, а жених, ощупывая коленки разных дам, пытался отыскать свою избранницу. Ожили в банкетном зале, впрочем, и более старые традиции — жениха и невесту поздравил даже ансамбль цыганской песни.













Ксения Собчак, чья свадьба также отличалась эффектной постановочной частью, чувствовала себя явно в своей стихии и зажигательно танцевала с невестой под "гимн стриптиза" — песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On.





Ксения Собчак и Наталья Давыдова

В разгар вечера в ход пошли и другие хиты — какая вечеринка в стиле 90-х без Ирины Аллегровой и ее "Угонщицы", Валерия Леонтьева и его "Казановы" и группы "Руки Вверх!". Звезды отечественной эстрады выступили перед гостями в конце вечера.

Свадьбы в стиле 90-х в этом светском сезоне стали трендом, объединившим разные поколения. Так, рэпер Моргенштерн, который ту эпоху застал совсем маленьким ребенком (он родился в 1998 году), в этом году сыграл свадьбу со своей девушкой Диларой Зинатуллиной также по моде, которая была принята в эпоху малиновых пиджаков и шестисотых "мерседесов".





Надя Бесчетникова