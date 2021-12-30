Крах несистемной оппозиции: семь шагов к пропасти

Вадим Карасев

Неожиданным выдался 2021 год в политике. Очень неожиданным, причем в позитивном смысле. Вместо ожидаемого хоррора, связанного с локдаунами, санкциями, выборами, активностью Запада, мы получили самую натуральную пастораль. И главная заслуга в этом принадлежит несистемной оппозиции. О том, как такое могло произойти, рассказывает Сергей Кузнецов.

В системе и вне

В России, как и почти в любой стране, есть два типа оппозиции. Системная — легальная, встроенная в политическую иерархию, баллотирующаяся на выборах как стабильная и понятная избирателям сила. И несистемная — легальная или нет, отрицающая существующую систему, на выборах присутствующая разве что спонтанно, обычно настроенная на захват власти в обход существующих институтов.

Но это только формально. Фактически называть оппозицией три с половиной парламентские партии, как бы противостоящие "Единой России", довольно сложно — хотя бы потому, что все они объединены в поддержке действующего президента.Отсюда особое внимание к оппозиции несистемной.

Так вот, в 2021 году несистемная оппозиция в России исчезла. Уничтожила сама себя чередой глупых поступков и действий, растеряв сторонников и сочувствующих. Ниже - детальное описание способов этой самоликвидации.

1. Ставка на детей

Попытки вывести несовершеннолетних на несогласованные митинги было ошибкой. Трудно представить более эффективный способ отвратить от себя избирателей — то есть родителей этих самых подростков, направивших свой естественный возрастной бунт на политическую систему. И дело не только в не менее естественном опасении за своих детей. Дело в том, что взрослому состоявшемуся человеку не только смешна, но и противна мысль о том, что какие-то подростки под управлением мутных "лидеров протеста" выходят на площадь и решают, как ему жить. Очень серьезная дискредитация несистемной оппозиции как потенциального мозгового центра общества.

2. Нас звали, а мы не вышли

Эти митинги должны были стать особо массовыми после оглашения приговора Алексею Навальному, которому суд заменил условный срок реальным. Но если окружение Алексея Анатольевича ожидало многомиллионных протестов, оно жестоко просчиталось. Без всяких полицейских санкций и ковидных ограничений народ просто проигнорировал и приговор 2 февраля, и "митинг с фонариками" 14 февраля, и даже "полумиллионный" онлайн-митинг. Зато утечка данных о зарегистрировавшихся на этот митинг гражданах вновь подорвала и без того шаткое доверие к "лидерам протеста".



3. Чудесное выздоровление — 2

Игра Алексея Навального в больного продолжилась и после выздоровления от загадочной болезни, постигшей его во время прошлогодней сибирской поездки. На зоне блогер жаловался на боли в спине и левой ноге, на невозможность нормально передвигаться — и все бы ничего, если бы не видео с камер наблюдения, где видно, как особо известный заключенный совершенно нормально передвигается по бараку без всяких признаков болезни.



4. Поскребли — и вылез коммунист

С УГ все было ясно уже достаточно давно — но отнюдь не всем. А вот в 2021 году система "Голосуем за самого перспективного неединоросса" устроила настоящий камингаут. Очень неприятным сюрпризом для пламенных поклонников рукопожатных людей стало то, что УГ — это, по сути, избирательный инструмент левых. Именно коммунистов уже далеко не в первый раз проводил в парламенты всех уровней "либерал" Алексей Навальный. Но, как помним, позднее в КПРФ категорически открестились и от Навального, и от УГ.

5. Кровью и не пахло

Полный срыв сценария протестов после выборов в Госдуму. Еще пару лет назад автор этих строк полагал, что август-сентябрь 2021 года в России вполне могут стать кровавыми: планы несистемной оппозиции вывести людей на улицы независимо от итогов выборов секретом ни для кого не являлись. Но не вышли. Вообще. Ни за Навального, ни за Соболь, ни за Волкова со Ждановым и их доходы. Людей, страшно сказать, устроили результаты. Им не нужен ФБК* (признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации) в Госдуме. Спокойно народ отнесся и к закрытию структур Навального после признания их экстремистскими. Естественно, тут же рухнули и все кампании по сбору средств с наивных сторонников Навального. Страшное разочарование для лидеров несуществующего протеста.

6. Врачи оказались умнее

Очень серьезной потерей для этих лидеров стали заявления главы "Альянса врачей"** (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой — тоже несистемного общественного деятеля. Врач — это святое, и поддержка со стороны сколько-нибудь серьезной организованной группы медиков, безусловно, добавляла веса структурам Алексея Навального. Но после недолгой совместной деятельности госпожа Васильева потребовала не втягивать профсоюз в политику и категорически отказалась от союза с группой Навального.

7. Забвение

Маленьким, внешне незначительным, но очень символическим венцом ужасного года для несистемной оппозиции стал обряд вручения ее заключенному лидеру Сахаровской премии. И дело даже не в ужасном, непродуманном выступлении его дочери, а в банальных опечатках: клерки Европарламента наградили за борьбу с "корупцией" некоего "Алескея Навального".

Они просто не помнят имени лидера несистемщиков. А есть ли в политике кара хуже, чем забвение при жизни?



* иностранный агент, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ** организация-иноагент, внесенная Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов