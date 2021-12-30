Лолита Милявская зарабатывает копейки в театре

Стало известно, сколько зарабатывает 58-летняя певица Лолита Милявская. Артистка в феврале этого года попробовала себя в новом амплуа – театральной актрисы. Певица участвует в постановке «Женитьба» режиссера Юрия Грымова, где исполняет главную роль Агафьи Тихоновой, мечтающей выйти замуж. Публика хорошо приняла спектакль с Милявской, поэтому контракт со звездой эстрады решено было продлить еще на несколько месяцев – до 31 марта 2022 года. Согласно документам, опубликованным на сайте Госзакупок, театр «Модерн» выплатит певице гонорар в размере 380 тысяч рублей. Уточняется, что эту сумму артистка получит за семь спектаклей, то есть по 54,4 тысячи за каждый выход на сцену, однако пока в репертуаре значится всего одна «Женитьба», сообщает сайт «КП».Лолита Милявская Что же касается условий сотрудничества, то от Милявской требуется следовать «концепции» режиссера и «высокохудожественно» играть свою роль, а также посещать репетиции и следить за тем, чтобы другие ее проекты не мешали участию в спектакле. Прописаны в контракте и штрафы – за каждую нештатную ситуацию Лолита обязана будет заплатить по одной тысяче рублей. Стоит отметить, что гонорар Милявской заметно выше, чем у других актеров, задействованных в постановке, но не превосходит заработки звездных коллег, играющих в театре. Не удалось певице обойти и Ольгу Бузову, этим летом принявшую участие в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе. Телеведущая только за один выход на сцену получала по 117 тысяч рублей, а за часовую репетицию ей платили 35 тысяч. Правда, звезде «Дома-2» удалось принять участие всего в двух постановках, после чего договор с ней расторгли со скандалом, сославшись на то, что билеты на «Чудесного грузина» не продаются.