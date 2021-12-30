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Лучшие сериалы за 2021 год по версии журнала Rolling Stone

Лучшие сериалы за 2021 год по версии журнала Rolling Stone
20 место: «Хитрости»

Сериал о комедиантке Деборе Вэнс и её молодой помощнице, которая должна помочь Деборе освежить её выступления и сделать их более современными.

19 место: «4лен»

Взрослые подруги изображают самих себя и то, какими они были в школьные времена. Правда, при этом их окружают современные подростки.

18 место: «Локи»

Персонаж вселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона создаёт новую временную линию, и за это его арестовывают. Чтобы избежать наказания, он вынужден бороться со своей более опасной версией.

17 место: «Пациенты»

Психотерапевт Пол Уэстон начинает сомневаться в себе и своих способностях. Чтобы разобраться с проблемой, он обращается к своему бывшему наставнику Джине.

16 место: «Мы — Lady Parts»

Пять мусульманок создают панк-рок группу и собираются принять участие в музыкальном конкурсе.

15 место: «Игра в кальмара»

456 человек за деньги соревнуются друг с другом в детских играх. Победитель получает огромную сумму денег, судьба проигравших незавидна.

14 место: «Дэйв»

Молодой парень решил, что он — лучший рэпер всех времён. Теперь он старается донести это до всех людей вокруг.

13 место: «Мистический квест»

Сериал рассказывает о работе студии видеоигр. Но заинтересовать он может не только тех, кто любит поиграть в компьютер.

12 место: «Великая»

Этот комедийный сериал не претендует на достоверное описание жизни Екатерины II — он наоборот доводит многие моменты до абсурда и переворачивает всё с ног на голову. При этом комедия быстро и ловко сменяется серьёзными сценами.

11 место: «Чем мы заняты в тени»

Сериал рассказывает о жизни 4 вампиров-соседей, которые вместе живут в Нью-Йорке. Им нужно завоевать один из районов города, прежде чем проснётся древний князь вампиров.

10 место: «ВандаВижен»

Действие мини-сериала происходит через 3 недели после событий фильма «Мстители: Финал». Пара Ванды и Вижена живёт в тихом городке, и поначалу всё кажется идеальным. Но всё не так просто.

9 место: «Белый лотос»

Сюжет разворачивается в настоящем раю: зрителю показывают колоритных постояльцев отеля для богачей. Но из-за характера гостей и их проблем без стычек тут не обошлось.

8 место: «Уборщица. История матери-одиночки»

Девушка бросает своего парня и вместе с дочкой переезжает в приют. Она устраивается работать уборщицей и старается выбраться со дна, чтобы дать будущее своему ребёнку.

7 место: «Наследники»

Здоровье главы богатого семейства ухудшается, и под шумок его наследники начинают бороться за то, чтобы урвать себе кусок побольше.

6 место: «Это грех»

Сериал рассказывает о троих друзьях, которые живут в Лондоне в 1980-е годы.

5 место: «Станция одиннадцать»

Действие сериала происходит в будущем, где вирус гриппа привёл человечество к краху. Группа выживших странствующих артистов попадает в городок, где власть захватил зловещий религиозный культ.

4 место: «Подземная железная дорога»

Рабыня сбегает с хлопковой плантации и по подземной железной дороге отправляется к свободе. Но в погоню за ней отправляется охотник за беглыми рабами.

3 место: «Убийства в одном здании»

Детективная комедия, герои которой живут в одном доме. В этом здании произошло убийство, и соседи решают разобраться, в чём дело.

2 место: «Псы резервации»

Четверо подростков-индейцев хотят сбежать из родного города, и зарабатывают на это деньги грабежами и воровством. Но постепенно из преступников они становятся борцами за справедливость.

1 место: «Ради всего человечества»

Сериал рассказывает об альтернативном варианте развития исторических событий. В его мире первым человеком на Луне стал Алексей Леонов, а на спутнике Земли был установлен флаг СССР. Естественно, это в корне изменило мировую историю.
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По материалам: Sivator

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