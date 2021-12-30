Лунный день сегодня 30 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика пространства меняется ежедневно, поэтому так важно знать о том, каким будет настроение Луны. Советы астрологов помогут определиться с задачами на день и с легкостью преодолеть имеющиеся проблемы.

Четверг будет днем противоречий, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют во всем искать источники позитива. Такой настрой поможет избежать конфликтов и завершить 2021 год на волне хорошего настроения.

Фаза Луны: 26 лунный день убывающая Луна проведет в созвездии Скорпиона. Избегать в эти сутки нужно хвастовства, чтобы не провоцировать завистников и недоброжелателей. Астрологи рекомендуют по возможности меньше общаться с незнакомыми людьми.

Магнитные бури 30 декабря: в этот день магнитных бурь опасаться не стоит: на Солнце не зафиксировано вспышек.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

завершение текущей работы;подготовка к праздникам;общение с позитивно настроенными людьми;отдых.суета;сплетни;конфликты;хвастовство;ведение новых проектов.

В четверг астрологи рекомендуют навести порядок в доме и окончательно привести жилище в порядок перед праздниками. Для того чтобы рутина не стала причиной дурного настроения, обязанности стоит разделить между всеми членами семьи или работать с перерывами, чтобы не переутомиться. В этот день можно побаловать себя вкусной едой, приготовив что-то необычное своими руками.

Одежда и талисманы в этот четверг

Энергетика этих суток противоречива, поэтому нарушать ее яркими расцветками не стоит. Уместным будет выбор в пользу природных оттенков: голубой, зеленый, коричневый. Эти цвета помогут сохранить равновесие и избежать перепадов настроения. Из украшений на этот день можно надеть золотые изделия, а камнями-талисманами выступят нефрит, жадеит и хризопраз.

Финансы и работа 30 декабря

В преддверии Нового года астрологи не рекомендуют браться за новые долгосрочные проекты. Этот день подходит для размеренной работы над текущими делами, разумных финансовых трат и уединенного времяпровождения. Астрологи рекомендуют избегать суеты и не поддаваться желанию совершать импульсивные поступки.

Любовь и общение в 26 лунный день

В четверг новые знакомства нежелательны из-за вероятности начать общение с токсичными личностями. Этот день астрологи рекомендуют провести в кругу семьи или близких друзей, чтобы расслабиться в знакомой компании и настроиться на скорые праздники. Тем, кто хочет привлечь в жизнь любовь, стоит использовать простые заговоры, чтобы в новом 2022 году не остаться без второй половинки.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергетика убывающей Луны отнимает силы, поэтому в четверг важно избегать переутомления. День удачен для работы, которая не вызывает раздражения и сохраняет позитивный настрой. Умеренные физические нагрузки помогут оставаться в форме, а травяные настои поддержат иммунитет и напомнят о теплых летних деньках. В преддверии Нового года можно отправиться к косметологу или посетить спа-салон, чтобы расслабиться и получить удовольствие.