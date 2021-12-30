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Марина Александрова показала подросшую дочь в Париже

Марина Александрова показала подросшую дочь в Париже
Актриса Марина Александрова отправилась с детьми на новогодние каникулы во Францию, откуда и поделилась фото с дочкой. Больше работы и съемок в кино Марина Александрова любит только путешествия. Актриса просто жить не может без эмоций от новых приключений. Поэтому в канун Нового года она уехала с семьей в очередную поездку. Свой отпуск звезда сериала «Екатерина» проводит в самом романтичном городе мира — в Париже. Александрова запланировала большую культурную программу для своей шестилетней дочери. На днях, например, они вместе поднялись на смотровую площадку Эйфелевой башни, откуда открывается потрясающий вид на город. Актриса не забывает радовать себя и простыми «мелочами», например, шопингом. Накануне Марина с ребенком пробежались по самым модным торговым точкам города. Наблюдая за тем, как Катя тоже ищет себе красивую одежду, актриса убедилась в том, что её дочь растет копией своей мамы.
Екатерина Болтенко «Вся в мать!»— комментирует Александрова снимок дочки из бутика. Между прочим, раньше Марина прятала своих детей от камер, но, по мере их взросления, стала показывать публике своего сына и дочь гораздо чаще. Андрею, кстати, следующим летом исполнится десять лет. Напомним, что Марина родила детей от мужа — режиссера Первого канала Андрея Болтенко. В наступающем году они отметят 10-летнюю годовщину свадьбы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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