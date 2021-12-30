Местные жители нашли загадочную дыру в лесу и долго не могли понять откуда взялся этот «вход» в другой мир

Мужчина из села Отепяя, которая находится в Эстонии, прогуливался по местном лету и столкнулся с интересной вещью – он увидел, что в кронах деревьях находится круглое отверстие достаточно большого диметра.

Визуально это выглядело как дверь в иной мир, поэтому сразу появились вопросы о причинах возникновениях такой дыры.

Мужчина сделал несколько фото и выложил их в сеть. Конечно же снимки стали очень популярными, и свои версии поспешили выдвинуть многие зрители. В комментариях писали о том, что это вход в нору к хоббитам. Местные же жители никак не хотели реагировать на находку и приняли позицию молчать.

Автор, создавший эту инсталляцию, был очень удивлен тому, что фотография стала очень популярна. Художественный объект был создан почти пять лет тому назад.

Также мужчина отметил, что снимок явно подвергался цифровой обработке. Настоящая работы выглядит несколько иначе.





«Я делал арт-инсталляцию, при этом не подразумевал, что ее будут считать дверью. Скорее, это окно. Я нашел подходящий лесной участок и сделал отверстие, диаметр которого мене пяти метров. Цель работы – доставка света в чащу, ведь там темно» – рассказал специалист.





Ссылка на первоисточник:laitinen_antti