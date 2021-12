MicroStrategy приобрела дополнительные 1914 BTC на сумму более $94 млн

Поставщик аналитического ПО для бизнеса MicroStrategy дополнительно приобрел 1914 BTC на сумму около $94,2 млн. Средняя цена покупки составила ~$49 229, заявил генеральный директор компании Майкл Сэйлор.

MicroStrategy has purchased an additional 1,914 bitcoins for ~$94.2 million in cash at an average price of ~$49,229 per #bitcoin. As of 12/29/21 we #hodl ~124,391 bitcoins acquired for ~$3.75 billion at an average price of ~$30,159 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/tNxDwaT8VD