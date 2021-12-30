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Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом

Неугасаемого стремления к знаниям пожелал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов школьникам и студентам в наступающем, 2022 году. Он также обратился с наилучшими пожеланиями ко всем, кто работает в сфере образования и воспитания, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

Министр просвещения отметил, что уходящий, 2021 год, Год науки и технологий, был для всех ярким и насыщенным интересными и важными событиями.

«По-прежнему требуя от всех нас повышенного внимания к защите здоровья, он позволил наполнить нашу жизнь глобальными и масштабными научно-просветительскими событиями, которые мы смогли разделить вместе – с семьей, с близкими, с друзьями и коллегами. Мы провели большую работу для того, чтобы такие возможности предоставила система образования и педагогам, и учащимся, и их родителям по всей стране», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России пожелал счастливого Нового года всем, кто учится и учит.

«Желаю всем в наступающем году неугасаемого стремления к знаниям. Развивайте свои таланты, приобретайте полезные навыки, воплощайте мечты, будьте чуткими к тем, кто рядом с вами, стремитесь к достойным свершениям и будьте счастливы!» – заключил Сергей Кравцов.

# Общество

По материалам: edu.ru

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