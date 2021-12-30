"Мог бы быть сейчас бароном": президент Эстонии признался, что в детстве его похищали цыгане

Вадим Карасев

Президент Эстонии Алар Карис признался, что в детстве его похитили цыгане. Мальчику в то время было около четырех или пяти лет, пишет Delfi.

По словам Кариса, он с бабушкой пошел на рынок в Тарту, и там его увели с собой лица цыганской национальности. В то время у них в городе был палаточный лагерь.

"Меня забрали от них еще у Тартуского автобусного вокзала", - сказал глава Эстонии.

Он отметил, что не помнит ни момент похищения, ни возвращение и не знает, зачем его пытались украсть. Однако какой-то план у похитителей точно должен был быть, добавил Карис.

Но какой-то план у них должен был быть, раз они взяли с собой мальчика со светлыми волосами в белой шубе. Возможно, я мог бы быть сейчас цыганским бароном.

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