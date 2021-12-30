Молодая жена Виктора Логинова готова его задушить

Супруга актера Виктора Логинова едко ответила ему. 46-летний артист трогательно поблагодарил 24-летнюю Марию Гуськову. Она эмоционально ему ответила. Актер ситкома «Счастливы вместе» больше года состоит в браке. Логинов трепетно относится к молодой жене и не стесняется публично проявлять чувства. Пара гармонично смотрится вместе. Артист вышел в свет в черном классическом костюме, а его возлюбленная — в облегающем платье и оверсайз-пиджаке. Виктор поцеловал Марию в макушку и рассказал о своей любви к ней. Экс-ведущий шоу «Интуиция» отметил, что Гуськова многое делает для него. Он эмоционально поблагодарил актрису. «Сегодня с этой девочкой мы сделали очень важное дело. На ее хрупких плечиках держится вся моя жизнь. Спасибо!» - заявил артист. Жена исполнителя роли Гены Букина бурно отреагировала на его слова. «Люблю тебя. Аж задушить охота!» - призналась она. Девушка отметила, что последнее время люди расстраивают ее своим поведением. Артистка надеется, что в 2022 году сможет начать жизнь с чистого листа. Поклонники Логинова восхитились отношениями между супругами. Они пытаются понять, что случилось в личной жизни артиста. «Виктор, очень рада за вас с Марией! Так и продолжайте!», «И что же вы такого сделали? Ребёночка?», «Вы очень красивая пара», — пишут фанаты.Виктор Логинов с женой Логинов женился четвертый раз в Санкт-Петербурге. У актеров большая разница в возрасте, которая их не смущает. Виктор заверил, что для него цифры ничего не значат. Артист утверждает, что его дети хорошо приняли Гуськову и поддерживают с ней приятельские отношения. Первый брак артиста распался из-за отсутствия денег, а второй — из-за желания Логинова строить карьеру. Третьи отношения оказались самыми долгоиграющими. Виктор был вместе с переводчицей Ольгой шесть лет. Они расстались, когда влюбленные осознали, что не подходят друг другу. Недавно Логинов высказался о Елене Прокловой. Он считает, что актрисе следовало рассказать о домогательствах Табакова намного раньше. Первый эпизод ситкома «Счастливы вместе» вышел в 2006 году. Исполнители главных ролей прославились на всю страну. Мы рассказали, как с тех пор изменилась жизнь Натальи Бочкаревой и Дарьи Сагаловой.