На побережье Турции нашли скелет человека, погибшего во время цунами 3600 лет назад

Вадим Карасев

В ходе раскопок археологического памятника Чешме-Багларарасы (Çeşme-Bağlararası), на побережье залива Чешме (Чесменского) на западе Турции был найден скелет молодого человека, погибшего во время знаменитого цунами, вызванного извержением вулкана Санторин.

Остров Санторин (Тира) расположен в восточном Средиземноморье, к северу от Крита, между южной Грецией и южной Турцией. Извержение вулкана, случившееся в период с 1600-х по 1500-е годы до нашей эры, разрушило большую часть острова, а выброшенный вулканом пепел археологи находят не только на Крите, но также на многих островах Эгейского моря, в Египте и Малой Азии. Даже на расстоянии 30 километров от вулкана слой вулканических отложений имеет толщину в пять метров. Общее количество выброшенной в воздух породы, по разным оценкам, составляло от 40 до 80 кубических километров (при извержении вулкана Кракатау в 1883 году было выброшено лишь около 20 кубических километров породы). Извержение сопровождалось сильным землетрясением, а на остров Крит обрушилось цунами. Предполагается, что Санторинское извержение послужило основой для легенды о гибели Атлантиды, а также для библейского рассказа о казнях египетских.

В ходе раскопок в Чешме-Багларарасы уже несколько лет обнаруживаются артефакты позднего бронзового века, но только недавно раскопки обнаружили свидетельства цунами — слои пепла и мусора, которые не были смыты обратно в море благодаря подпорной стене. Останки молодого человека были найдены прижатыми к подпорной стене, они располагались так, как это было знакомо тем, кто участвовал в современных поисковых операциях после цунами. Помимо человеческого скелета, исследователи обнаружили также кости погибшей собаки. Радиоуглеродное датирование материалов, окружающих останки, показало, что они относятся к периоду не ранее 1612 года до нашей эры. Исследователи также обнаружили поврежденные стены, щебень и пепел — свидетельства разрушений, причиненных цунами.

Среди находок археологов есть то, что они назвали «деформированными ямами» (misshapen pits). По мнению ученых, эти ямы были созданы людьми, искавшими жертв цунами вскоре после катастрофы.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.