Новолуние 2 января 2022 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Во время Новолуния энергетика пространства обновляется, и такое время особенно важно для тех, кто хочет привлечь удачу и процветание в жизнь. Астрологи рассказали о том, что принесет Новая Луна 2 января и какие дела лучше отложить, чтобы не провоцировать проблемы.

Новолуние 2 января 2022 года пройдет в созвездии Козерога. Эти сутки будут позитивными, если сохранять внутреннюю гармонию и не спешить с активными действиями. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставаться в состоянии покоя и прислушаться к интуиции, чтобы выбрать верный путь к счастью и процветанию.

Новолуние в январе: что можно делать

2 января — прекрасное время для планирования. В начале 2022 года стоит уединиться, чтобы составить план действий на весь год, а также сосредоточиться на завершении тех дел, которые тянутся с прошлого года.

В день Новолуния можно общаться с близкими людьми, чтобы сохранить позитивный настрой. Походы в гости, встречи с друзьями, романтические свидания — все это будет уместным и поможет обрести счастье.

Новолуние — прекрасное время для переосмысления жизненного опыта, избавления от вредных привычек и начала курса оздоровительных процедур. Это могут быть занятия йогой, дыхательная гимнастика.

Что нельзя делать 2 января

В день Новолуния категорически нельзя потакать желанию выяснять отношения. Такая позиция будет чревата обострением конфликтов и затяжной враждой. Немаловажно в этот день помнить и о том, что неуместные высказывания могут обидеть окружающих людей.

2 января астрологи рекомендуют отказаться от спонтанных трат. Финансовая активность будет источником множества проблем, если не прислушиваться к колосу разума и идти на поводу у сиюминутных прихотей.

Январское Новолуние — не время для рискованных действий. Поставив на кон все, можно потерять не только деньги, но и репутацию, а также остаться без поддержки близких людей.