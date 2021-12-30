Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня предпоследний день года. Чтобы понять, каким он будет в плане энергетики и удачи, важно обратиться за помощью к древней науке нумерологии. Следуйте рекомендациям экспертов в этой области, чтобы не потерять удачу и направить силы в верное русло.

Сегодня очень полезным будет умение читать знаки судьбы. Дело в том, что день будет весьма благоприятным. Вселенная на нашей стороне, поэтому она постарается предупредить нас о грядущих проблемах или о приближении чего-то очень хорошего.

Число-покровитель 30 декабря 2021 года

Чтобы узнать, каким будет этот день и как можно привлечь сегодня удачу, необходимо выяснить, какое число управляет энергетическими потоками. Для этого необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели. 3+0+1+2+2+0+2+1+4=15. 1+5=6.

Шестерка является благоприятным числом для работы и преображения мира вокруг себя. Лучше всего ее энергетика описывается следующими словами: эмпатия, творчество, продуктивность, планирование. Сегодня у большинства из нас появится возможность очистить карму, начать новую жизнь, обрести уверенность, любовь. Работоспособность будет повышенной, потому что Шестерка помогает искать решения проблем намного быстрее обычного. Многие из нас смогут найти смысл жизни и поставить перед собой новые высшие цели. Символом этого дня становится единорог, олицетворяющий благоприятные перемены.





События 30 декабря из прошлого

30 декабря 1806 года Турция объявляет войну России. Сегодня не стоит искать конфликтов, поскольку агрессоры в конечном итоге проигрывают. Так случилось и с Турцией, которая не достигла поставленных задач.

30 декабря 1947 года королевство Румыния превращается в Румынскую Народную Республику. Это день, когда полезно пересматривать привычные вещи и пытаться придумать что-то новое.

30 декабря 1993 года Израиль и Ватикан наладили дипломатические отношения. Шестерка любит, когда люди стараются прийти к общему знаменателю.

Советы нумерологов на этот четверг

Сегодня очень полезной и продуктивной будет любая творческая деятельность. Вы можете заняться искусством в качестве развлечения, а можете с головой уйти в креативную работу.

Панацея от большинства проблем в любви и в делах сегодня проста: упорство и труд. Если не получилось что-то сделать хорошо, нужно попробовать снова с учетом допущенных ошибок. Тот, чья уверенность останется нерушимой, получит достойное вознаграждение за приложенные усилия.

Признаком того, что вы движетесь в верном направлении, будет правильное предчувствие. Шестерка обостряет интуицию, поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Помните о том, что неудачи в одной сфере могут стать подспорьем к успеху в другой. Возможность преуспеть хоть в чем-то будет у каждого.

В такие дни встречают по одежке. Помните об этом и старайтесь производить наилучшее первое впечатление. Окружающие люди будут ждать от вас стремления к компромиссам.

Главный совет на этот день — не выносите сор из избы. Не нужно ссориться с близкими, особенно на людях. Это может привести к обидам, которые простить не получится.

Талисманы удачи на 30 декабря

В этот день полезными будут украшения из платины и камень авантюрин. Такие украшения будут великолепно сочетаться вместе. Они помогут вам открыть третий глаз и добиться успехов в работе.

Руна Анзус и Турисаз. Они отлично гармонируют друг с другом, благотворно воздействуя на нашу энергетику и судьбу. Анзус поможет устранить преграды в работе и личностном росте. Турисаз подарит удачу и позволит обрести мощную защиту Вселенной. Вот как выглядят Анзус и Турисаз:







