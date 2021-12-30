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Опрос: рост интереса инвесторов к DeFi вырос в 2021 году

Опрос: рост интереса инвесторов к DeFi вырос в 2021 году


42% участников ежегодного опроса ForkLog «Биткоин и другие криптовалюты в нашей жизни» инвестировали в сектор децентрализованных финансов (DeFi). Еще 25,5% респондентов планируют сделать это.


34,5% вложились в DeFi-токены, 14% занимаются доходным фермерством и почти 8% инвестировали в компании, занимающиеся разработками в секторе.


В 2020 году об инвестициях в DeFi заявили 25% опрошенных, а более половины отметили, что не знают достаточно о технологии или не доверяют подобным проектам.


Самым популярным сервисом в этом секторе в 2021 году стал PancakeSwap. Его используют 26% респондентов.


Напомним, сооснователь криптовалютного проекта Chainlink Сергей Назаров заявил, что в 2022 году пространство DeFi продолжит рост за счет появления в нем традиционных банков.


https://forklog.com/chto-takoe-detsentralizovannye-finansy-defi/
# Экономика

По материалам: ForkLog

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