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Пенсионный фонд в 2022 году упростит получение соцподдержки

Пенсионный фонд в 2022 году упростит получение соцподдержки

Тема: Выплаты и пособия


08:57  Автор: Виктория Карташева


Источник: ПФР



Пенсионный фонд с 2022 года начнёт предоставлять гражданам отдельные меры поддержки, которые сейчас назначают органы социальной защиты населения и Роструд, и упростит их получение. Об этом сообщается на сайте ПФР. 

В частности, речь идёт о ежемесячных и единовременных пособиях, включающих выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Ещё одну группу составляют выплаты семьям умерших военных и сотрудников силовых органов: компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых детей. 

Это также касается мер соцпомощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями. При этом подчёркивается, что переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически.

Когда соцвыплаты придут к людям сами


«Условия назначения мер не меняются, для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд РФ их получение будет постепенно упрощаться», — говорится на сайте фонда. 

Добиться упрощения предполагается за счёт того, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет на основе преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Со временем это должно снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств. 

К примеру, семьям военнослужащих со следующего года не нужно будет раз в полгода представлять платёжки для подтверждения расходов на коммунальные услуги. Предполагается, что эти сведения фонд запросит из информационной системы ЖКХ. 

Таким образом, для оформления соцпомощи в основном будет достаточно только заявления, которое подаётся в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем каналы оформления пособий хотят расширить и запустить подачу заявлений через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году. Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также через МФЦ. 


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Помимо этого, сократятся сроки назначения выплат - рассматривать заявления на выплаты отделения фонда будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение этого же времени после назначения перечислять средства. Однако срок оформления увеличат, если ведомства не смогут вовремя направить в Пенсионный фонд сведения, необходимые для принятия решения о выплате. 

В ПФР напомнили, что первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному графику происходит в феврале.



#соцуслуги


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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