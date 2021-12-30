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Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн

Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн


Стартап Wolf3D, стоящий за платформой Ready Player Me для создания единых аватаров для различных виртуальных пространств, сообщил о привлечении $13 млн.



Раунд возглавила компания Taavet+Sten соучредителей Wise и Teleport. В числе участников: Konvoy Ventures, Nordic Ninja и Samsung Next Ventures, Tiny VC, соучредитель GitHub Том Престон-Вернер и другие.


Согласно заявлению, Wolf3D направит финансирование на расширение глобального роста.


В компании насчитывают более 900 виртуальных миров, которые используют ее решение.


"Предоставляя людям аватары, которые путешествуют по виртуальным мирам, мы можем сделать метавселенную более связанной", — заявил CEO фирмы Тимму Тыке.


https://forklog.com/sopryazhenie-mirov-kak-metavselennye-povliyayut-na-obshhestvo-budushhego/

Напомним, по мнению аналитиков Huobi, успех нового поколения блокчейн-игр связан с развитием GameFi.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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