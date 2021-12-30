Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн

Стартап Wolf3D, стоящий за платформой Ready Player Me для создания единых аватаров для различных виртуальных пространств, сообщил о привлечении $13 млн.

We're excited to announce a $13M Series A funding round led by @taavet and @seikatsu!



This is what's next 👇 https://t.co/oThK6s9Dxo — Ready Player Me (@readyplayerme) December 28, 2021

Раунд возглавила компания Taavet+Sten соучредителей Wise и Teleport. В числе участников: Konvoy Ventures, Nordic Ninja и Samsung Next Ventures, Tiny VC, соучредитель GitHub Том Престон-Вернер и другие.

Согласно заявлению, Wolf3D направит финансирование на расширение глобального роста.

В компании насчитывают более 900 виртуальных миров, которые используют ее решение.

"Предоставляя людям аватары, которые путешествуют по виртуальным мирам, мы можем сделать метавселенную более связанной", — заявил CEO фирмы Тимму Тыке.

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Напомним, по мнению аналитиков Huobi, успех нового поколения блокчейн-игр связан с развитием GameFi.