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Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое переоборудование, экспорт медпомощи

Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое переоборудование, экспорт медпомощи

Подведены итоги реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2021 году. Хотя это не самая заметная обывателю работа, результаты следует считать как минимум впечатляющими, особенно в условиях повышенной нагрузки на систему.

Транспорт и технологии

Санитарная авиация - дорогая, но незаменимая вещь, когда мы говорим о жизнях людей. 11 379 вылетов за год - это на 14,9% больше планируемого показателя. 15 452 человека эвакуированы (127,4% от плана).

Немалое внимание уделено цифровизации здравоохранения - уже 29,52 млн граждан при плане в 18,00 млн воспользовались личным кабинетом "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций. 974968 автоматизированных рабочих мест подключены к медицинским информационным системам в субъектах Федерации.

Вводится в строй телемедицина: проведены 5080 телемедицинских консультаций и свыше 51 тысячи лабораторных исследований.

Курсы повышения квалификации прошли свыше 26 тысяч специалистов. В специальных симуляционных центрах обучали перинатологов, неонатологов, педиатров

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания

212 региональных медорганизаций, помогающих онкобольным, переоснащены или оснащены с нуля. Также введены в эксплуатацию новые медицинские изделия для борьбы с такими болезнями. 164 региональных онкоорганизаций дополнительно получили 1654 единиц медоборудования.

Активно идёт борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в медучреждения поступили 13,6 тысяч единиц медтехники, 596 тысяч пациентов высокого риска, состоящих на диспансерном наблюдении, обеспечены льготными лекарственными препаратами.

А что ещё?

Россия планомерно повышает и экспорт медицинских услуг - их получили свыше 6 млн иностранных граждан, доходы от этого составили более 300 млн долларов США. 

Не забываем и о себе: в регионах нашей страны появился 1751 медицинский пункт - в это число входят фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Показатель младенческой смертности уменьшен до 4,5 на 1000 родившихся живыми, планировался 4,8. Не последнюю роль в этом сыграло упомянутое повышение квалификации врачей.

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По материалам: uposters.ru

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