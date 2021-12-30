Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в «королевском» наряде

Телеведущая Екатерина Стриженова вела концерт, посвященный юбилею дворца в потрясающем платье, которое сшила ее сестра – дизайнер Виктория Андриянова. Екатерина Стриженова стала одной из ведущих большого концерта, прошедшего вчера в Кремлевском дворце. Все присутствующие признали, что телеведущая похудела и отлично выглядит. И даже белый наряд, который обычно полнит, только подчеркивал ее стройную фигуру. Многие назвали платье «королевским» за счет эффектного кроя и сравнили Стриженову кто со Снегурочкой, а кто с Царевной Лебедь.Екатерина Стриженова «Праздник, посвящённый 60 летию Государственного Кремлёвского Дворца! Выступить на исторической сцене в самом сердце столицы-мечта каждого артиста! Этот юбилейный концерт вели несколько поколений, мы с Валдисом Пельшем приняли эстафету у Татьяны Веденеевой и Владимира Березина. А потом к нам присоединилась и Яна Чурикова…Всё было очень торжественно, волнительно и ответственно…у каждого из нас с этим залом связано много воспоминаний!», поделилась Стриженова.Екатерина Стриженова «Платье королевское и тебе очень идет. И браво Виктории Андрияновой!!!», «Катя, это просто образ царевны из сказки! Супер!👏🏻👏🏻👏🏻», «Катюша, вы Королева бала❤️ Женщина в пример всем👏👏👏Мои восхищения🔥🔥🔥», «Королевский наряд! 🔥🔥🔥 Благородно, дорого, со вкусом! Вам очень идёт! ❤️», «Обалденное платье-👏👏👏», «Вы шикарны! Императрица Екатерина!», «Королева👏👏👏», «Царевна Лебедь ❤️», пишут Стриженовой восхищенные поклонники.Екатерина Стриженова Однако, в адрес телеведущей поступает не только много комплиментов, но и критики. Так, Екатерина Стриженова недавно рассказала, что к ней приходит много упреков и подозрений в пластических операциях. «Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют, — иронизирует телеведущая. — А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций. И все такие эксперты и знатоки! Мне просто интересно, когда я могла бы успеть переделать и нос, и рот, и глаза? Может быть, и пора, но вопрос: когда? Для этого же нужен какой-то реабилитационный период, а я все время перед глазами в прямом эфире». Затрагивала Стриженова и тему, которая неизбежно касается всех знаменитостей, — о нападках хейтеров в соцсетях. Телеведущая рассказала, что для нее важны только мнение и советы близких и авторитетных людей.