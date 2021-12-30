Правительство утвердило постановление о бесплатных путёвках для детей из Арктической зоны

Правительство Российской Федерации утвердило постановление, согласно которому ученики 5–8-х классов, проживающие на территории Арктической зоны, могут бесплатно отдыхать на российских курортах на территории Черноморского побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах, сообщает Минпросвещения России.

Порядок и условия новой меры поддержки утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Путёвки предоставляются на срок от 7 до 21 дня.

Расходы регионов на оплату путёвок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. На эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей. По предварительным данным, в 2022 году бесплатные путёвки получат почти 6 тысяч детей.

В регионах Арктической зоны России реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.