ProShares запустит ETF с фокусом на метавселенные

Управляющая компания ProShares подала заявку в SEC на запуск биржевого фонда (ETF) с ориентацией на метавселенные. Об этом пишет Bloomberg.

В случае одобрения ProShares Metaverse Theme ETF будет повторять динамику Solactive Metaverse Theme Index. Он состоит из компаний, которые предоставляют или используют технологии, лежащие в основе связанных с метавселенными продуктами и услугами. Наибольший вес в индексе имеют акции Apple, Meta Platforms (ранее Facebook) и Nvidia.

Согласно изданию, объем активов под управлением таких тематических ЕTF к 28 декабря достиг $2,2 млрд. Большинство из них запустили в четвертом квартале 2021 года. AUM крупнейшего из них, The Roundhill Ball Metaverse под тикером META, составил $916 млн.

«Мы увидим, что на рынок выйдет больше продуктов, которые предлагают уникальный поворот в этой долгосрочной теме», — заявил Тодд Розенблут, директор по исследованиям взаимных фондов и ETF в CFRA.

Напомним, в октябре стартовали торги первыми в США фьючерсными биткоин-ETF от ProShares. К концу ноября инструмент занял 95,5% рынка.

В Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн.

О метавселенных будущего, о барьерах на пути их создания и о связанных с ними рисках читайте в эксклюзивном интервью ForkLog основателя Distributed Lab Павла Кравченко:

https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/



