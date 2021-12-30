Путин подписал закон о передаче приставам данных о смерти должников

19:19 Автор: Юлия Катенёва

Источник: pravo.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматической передаче сведений о смерти должника в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, перечень организаций и ведомств, которым предоставляют данные о смерти человека, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), расширяется. В список включаются ФСПП и Федеральная нотариальная палата.





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Это позволит ФСПП своевременно и оперативно принимать решения о приостановлении и прекращении исполнительного производства, что позволит сократить расходы на данную процедуру и исключить необходимость родственникам обращаться к судебным приставам, пояснили ранее в Совете Федерации.

При этом нотариусы смогут своевременно проверять сведения о действительности нотариально удостоверенной доверенности.

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