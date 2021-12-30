Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Путин подписал закон о передаче приставам данных о смерти должников

Путин подписал закон о передаче приставам данных о смерти должников

Путин подписал закон о передаче приставам данных о смерти должников

19:19  Автор: Юлия Катенёва


Источник: pravo.gov.ru



Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматической передаче сведений о смерти должника в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, перечень организаций и ведомств, которым предоставляют данные о смерти человека, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), расширяется. В список включаются ФСПП и Федеральная нотариальная палата.


Читайте также:

• Приставы смогут быстрее узнавать о смерти должников • Судебные приставы смогут выносить постановления в электронном виде • СМИ: молчание коллекторов в трубку могут приравнять к давлению на должников

Это позволит ФСПП своевременно и оперативно принимать решения о приостановлении и прекращении исполнительного производства, что позволит сократить расходы на данную процедуру и исключить необходимость родственникам обращаться к судебным приставам, пояснили ранее в Совете Федерации.

При этом нотариусы смогут своевременно проверять сведения о действительности нотариально удостоверенной доверенности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



Ещё материалы: Владимир Путин


62
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Крах несистемной оппозиции: семь шагов к пропасти
Крах несистемной оппозиции: семь шагов к пропасти
Глава Тамбовской области исполнил новогодние желания детей
Глава Тамбовской области исполнил новогодние желания детей
Правительство утвердило постановление о бесплатных путёвках для детей из Арктической зоны
Правительство утвердило постановление о бесплатных путёвках для детей
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию
Сбербанк представил биржевой фонд на блокчейн-активы
Сбербанк представил биржевой фонд на блокчейн-активы
MicroStrategy приобрела дополнительные 1914 BTC на сумму более $94 млн
MicroStrategy приобрела дополнительные 1914 BTC на сумму более $94 млн
В Анадырском районе Чукотки открылись шесть центров «Точка роста»
В Анадырском районе Чукотки открылись шесть центров «Точка роста»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 декабря 2021 года
Самые высокие женщины мира
Самые высокие женщины мира
Лучшие сериалы за 2021 год по версии журнала Rolling Stone
Лучшие сериалы за 2021 год по версии журнала Rolling Stone
"Мог бы быть сейчас бароном": президент Эстонии признался, что в детстве его похищали цыгане
"Мог бы быть сейчас бароном": президент Эстонии признался,

Топ на сегодня

Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое переоборудование, экспорт медпомощи
Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое
Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, добиваются прекращения судебного процесса
Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы уполномоченного по правам человека за 2021 год
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche &
ProShares запустит ETF с фокусом на метавселенные
ProShares запустит ETF с фокусом на метавселенные

Еще по теме

Путин разрешил ФССП самостоятельно задерживать должников по алиментам
Не теряя время: судебные приставы будут задерживать должников по алиментам
Судебные приставы смогут задерживать должников по алиментам
Приставам разрешили задерживать алиментщиков