Равшана Куркова подвела итоги года и рассказала об "успехах" годовалого сына

Вадим Карасев

В этом году Равшана Куркова сделала неожиданное признание — актриса рассказала общественности, что растит сына. Выяснилось, что мамой она стала еще год назад. Сегодня, подводя итоги года в инстаграме, Куркова опубликовала новые фотографии годовалого сына Гаспара и рассказала о его личных "достижениях".





О моих профессиональных достижениях уходящего года нам пусть расскажет год грядущий, а я поделюсь, например, вот такими "итогами": у Гаспара уже восемь зубов,

— написала актриса.

Отец ребенка — совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян, с которым Равшана, как писали в телеграм-каналах, рассталась еще осенью. Сама пара информацию о своем разрыве не подтверждала.

Подробности появления сына на свет Куркова и Амарян тоже предпочли скрыть. По слухам, ребенка родила суррогатная мать.





Равшана Куркова с сыном ГаспаромМариана Панкина