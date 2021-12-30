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Равшана Куркова подвела итоги года и рассказала об "успехах" годовалого сына

Равшана Куркова подвела итоги года и рассказала об "успехах" годовалого сына

В этом году Равшана Куркова сделала неожиданное признание — актриса рассказала общественности, что растит сына. Выяснилось, что мамой она стала еще год назад. Сегодня, подводя итоги года в инстаграме, Куркова опубликовала новые фотографии годовалого сына Гаспара и рассказала о его личных "достижениях".


О моих профессиональных достижениях уходящего года нам пусть расскажет год грядущий, а я поделюсь, например, вот такими "итогами": у Гаспара уже восемь зубов,

— написала актриса.

Отец ребенка — совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян, с которым Равшана, как писали в телеграм-каналах, рассталась еще осенью. Сама пара информацию о своем разрыве не подтверждала.

Подробности появления сына на свет Куркова и Амарян тоже предпочли скрыть. По слухам, ребенка родила суррогатная мать.


Равшана Куркова с сыном Гаспаром
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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