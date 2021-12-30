Равшана Куркова показала достижения уходящего года

41-летняя актриса Равшана Куркова поделилась фото своего улыбчивого сына Гаспара и призналась, что за год у него выросло 8 зубов. В конце года многие подводят его итоги: какие успехами можно похвастаться, что лучше оставить в прошлом году, а какие задачи перенести в будущее. Поделилась своими итогами и Равшана Куркова. Она опубликовала редкое фото с сыном Гаспаром, которому исполнилось полтора года.Равшана Куркова с сыном Гаспаром «О моих профессиональных достижениях уходящего года нам пусть расскажет год грядущий 😊, а я поделюсь, например, вот такими "итогами": у Гаспара уже 8 зубов! 🤭🥰» — написала актриса у себя в Instagram. «Мы поздравляем С Наступающим, желаем всем в Новом Году побольше поводов для радости, богатырского здоровья, больших и маленьких шагов навстречу счастью, поставленным целям и новым победам! Ура! 🤗❤️» — поздравила подписчиков Равшана.Гаспар Амарян «Какой красавчик! А глазки — мамины!» «Счастья вам и вашей семье!» — пожелали поклонники. Куркова сейчас очень не любит впускать в свою жизнь посторонних и редко откровенничает о личном. Известно лишь, что сейчас рядом с ней бизнесмен и владелец столичных бойцовских клубов Сергей Амарян. А еще этим летом Равшана поделилась долгожданной радостью: она стала матерью. Причем еще год назад, просто все это время актриса мастерски скрывала свое материнство. Никто не видел ее и беременной. Возможно, слухи о том, что Равшана прибегла к суррогатному материнству, которые, кстати, появились как раз год назад, правдивы. В любом случае мальчик, получивший необычное имя Гаспар, — просто копия своей звездной родительницы.