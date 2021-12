Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года

Спортивные победы, рекорды юных астрофизиков, Нобелевская премия мира, приз Каннского кинофестиваля и даже полет в космос: в этом году мы не раз испытывали чувство гордости за соотечественников. Вспоминаем главные достижения россиян в уходящем 2021-м.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Совсем недавно состоялось вручение Нобелевской премии мира. Обладателями этой награды стали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Они были награждены с формулировкой "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, получившим Нобелевскую премию мира. До него ее вручали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Когда в октябре стало известно о присуждении награды, главред "Новой газеты" признавался, что не ожидал такого развития событий.

Получая премию на церемонии награждения в Осло, Муратов сказал в своей речи, что "журналистика в России сейчас переживает темные времена". Награду он посвятил погибшим коллегам из "Новой газеты", в том числе Анне Политковской, а в финале речи призвал собравшихся почтить минутой молчания память журналистов "отдавших жизни за эту профессию" и поддержать "тех, кто подвергается преследованиям".





Уже известно, как Дмитрий Муратов распорядился денежным призом (общая сумма — более 40 миллионов рублей). По словам журналиста, часть денег он перечислил детскому хоспису, а также нескольким благотворительным фондам, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Крупную сумму Муратов перевел фонду работников СМИ, который в том числе поддерживает журналистов, борющихся с серьезными болезнями. Кроме того, часть денег будет направлена на создание фильма о положении прессы в России и на премирование сотрудников "Новой газеты".

Полет Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МКС

Среди самых обсуждаемых событий этой осени — полет в космос режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд на корабле "Союз МС-19". Помимо них в основной экипаж вошел космонавт Антон Шкаплеров. Поводом для такого дальнего путешествия кинематографистов стала работа над фильмом "Вызов": это будет первая художественная лента, съемки которой проходят на МКС. Фильм расскажет о том, как женщина-врач отправляется в полет, чтобы спасти жизнь космонавту. Научно-просветительский фильм является совместным проектом Первого канала и Роскосмоса. Перед полетом участники экспедиции несколько месяцев проходили специальную подготовку. В космосе киноэкипаж провел 12 суток, после чего корабль благополучно приземлился на территории Казахстана.

На пресс-конференции после возвращения Шипенко и Пересильд рассказывали о том, что еще сами не могут до конца поверить в то, какое путешествие совершили.

Жизнь разделилась на до и после!.. Фильм "Вызов" готовится к съемкам земной части! Теперь космос нам с Юлией Пересильд только снится!

— писал в инстаграме режиссер.





Команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2

Еще одна хорошая новость октября — победа на чемпионате мира по игре Dota 2 российской команды Team Spirit. Россияне выиграли турнир The International впервые за его десятилетнюю историю.

Средний возраст игроков Team Spirit — 20 лет, команда являлась одной из самых молодых на чемпионате. Интересно, что в успех россиян почти никто не верил, больших ставок на них не делалось, и поначалу команда действительно терпела поражения. Однако в итоге ребята вырвались в финал и одержали победу над командой — фаворитом чемпионата этого года, PSG.LGD из Китая. Триумф россиян назвали неожиданным.

Team Spirit удалось стать второй командой, представляющей страны бывшего СССР, которая победила на The International. В 2011 году, на самом первом чемпионате, победа досталась украинским игрокам. С тех пор ни одна команда СНГ не сумела даже побывать в первой тройке.

Сумма денежного приза, обладателями которого стали пятеро участников Team Spirit, составляет 18,2 миллиона долларов. Среди игроков команды только один ранее уже участвовал в турнире The International — Ярослав Найденов, известный как Miposhka. Четверо его партнеров по Team Spirit выступали на чемпионате практически с нулевым опытом на профессиональной сцене.





Кира Коваленко получила Гран-при программы "Особый взгляд" в Каннах

Достаточно удачным выдался этот год и для российского кино. На Каннском фестивале с большим успехом был представлен фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко: ленте присудили главный приз программы "Особый взгляд" — второй по значимости после основного конкурса.

32-летняя Коваленко — выпускница экспериментальной мастерской Александра Сокурова в Нальчике (там же учился и Кантемир Балагов, который после успехов фильмов "Теснота" и "Дылда" начал работать в Голливуде). До картины "Разжимая кулаки" она сняла только один полнометражный фильм.

"Разжимая кулаки" — история о кавказской девушке, переехавшей с семьей в небольшой шахтерский городок в Северной Осетии. Героиня страдает от гиперопеки со стороны отца и мечтает начать жить самостоятельной жизнью, но это оказывается непросто: девушка решается на побег. В интервью для "Новой газеты" создательница фильма рассказывала:

Мы же читаем, слышим из первых уст эти страшные истории, в том числе о насильственном возвращении дочерей домой. При этом узнаем гораздо меньше того, что происходит на самом деле, — многое замалчивается. Я рассказываю то, о чем думаю, что знаю, что волнует, мучает. И никогда не задаюсь специально какими-то социальными вопросами, меня интересует только человек.





В начале декабря стало известно, что Американская киноакадемия включила работу Киры Коваленко в лонг-лист номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Хотя в шорт-лист церемонии фильм "Разжимая кулаки" в итоге не вошел, не можем не порадоваться за Киру, так громко заявившую о себе в уходящем году.

Сестры Аверины стали триумфаторами чемпионата мира

Для сестер Авериных 2021 год выдался непростым — со своими взлетами и падениями. Летом в олимпийском Токио гимнастки остались без золотых медалей, что очень бурно обсуждалось публикой, зато осенью на чемпионате мира, также проходившем в Японии, сборная России показала выдающийся результат.

По итогам чемпионата в японском Китакюсю команда заработала семь золотых медалей, выиграв в медальном зачете. Лидер сборной — Дина Аверина — принесла команде пять золотых и одну серебряную медаль, она стала 18-кратной чемпионкой мира. Арина на этих соревнованиях получила одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.





Успех сестер на турнире называли реваншем после их поражения на Олимпийских играх, в результате которого девушки даже думали о том, чтобы уйти из спорта. Тогда российская сборная впервые за 25 лет не получила золото. Победу судьи присудили израильской гимнастке Линой Ашрам, несмотря на допущенные ошибки. Было много разговоров о несправедливом судействе — как среди профессионалов, так и в прессе и среди поклонников. Тренер сборной России Ирина Винер-Усманова после оглашения результатов даже называла ситуацию на Олимпиаде "позором художественной гимнастики".

Сестры Аверины за этот год укрепили свои позиции как одни из самых популярных спортсменок страны. По результатам опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ, гимнастки названы лучшими спортсменами года — наряду с теннисистом Даниилом Медведевым.





Россия впервые за 25 лет завоевала олимпийское золото в плавании

Еще одно спортивное достижение россиян в этом году — золотая медаль в плавании на 100 метров на спине во время летней Олимпиады в Токио. Отечественные спортсмены не получали олимпийское золото в плавании с 1996 года. Победу России принес Евгений Рылов, который преодолел дистанцию за 51,98 секунды и установил таким образом новый европейский рекорд. Другой российский пловец — Климент Колесников — на 0,02 секунды уступил Рылову и стал обладателем серебряной медали.

Это была не единственная победа Евгения Рылова в Токио, спортсмен также завоевал золото на дистанции 200 метров на спине и серебро на дистанции 4 × 200 метров вольным стилем.

Во время Олимпиады Евгений запомнился всем не только победами, но и, пожалуй, самой смешной маской — с изображением котика (спортсмен обожает кошек). На церемонии награждения пловцу, правда, в таком образе появиться не разрешили, а вот на финальном заплыве продемонстрировать публике маску удалось.





Даниил Медведев стал победителем турнира US Open

Осенью теннисист Даниил Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема, одержав победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В финальном матче россиянин обыграл серба в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

25-летний Медведев — третий российский теннисист, выигравший мужской турнир Большого шлема. Ранее это удавалось сделать сначала Евгению Кафельникову, потом Марату Сафину.

Даниил Медведев назвал 2021 год самым запоминающимся в своей карьере за счет победы на US Open, а матчем года считает встречу с Джоковичем.





Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память,

— сказал российский теннисист в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Впрочем, в этом году у Медведева случались и досадные поражения, к таковым он относит неудачу на Олимпиаде в Токио: тогда спортсмен уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте и вылетел в четвертьфинале.

Успехи российских фигуристов

В марте российские фигуристы, 19-летняя Анастасия Мишина и 21-летний Александр Галлямов, завоевали золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме среди пар. После короткой программы пара занимала лишь третье место, но в произвольной вырвалась вперед. Выступали спортсмены под хит We Are The Champions группы Queen. Особенно впечатляет тот факт, что Мишина и Галлямов впервые выступали на чемпионате мира. До них российские фигуристы в последний раз получали золото в парном катании в 2013 году.

Тем временем юные звезды отечественного фигурного катания продолжают уверенно бить рекорды и за этот год тоже не раз давали поводы ими гордиться всей страной. 15-летняя Камила Валиева осенью побила сразу два мировых рекорда: за свое выступление на турнире серии "Челленджер" в Финляндии, где она стала в итоге победительницей, фигуристка набрала 249,24 балла (прошлый рекорд принадлежал Алене Косторной — 247,59 балла). За произвольный прокат же Валиева получила 174,31 балла, что тоже оказалось мировым рекордом.





Несколько дней назад Камила стала победителем короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге и там также побила мировой рекорд — причем собственный, установленный месяц назад на Гран-при России. Тогда спортсменка заработала 87,45 балла. В Питере же ей присудили 90,38 балла. При этом новое достижение в качестве мирового рекорда официально зафиксировано не будет: результаты на внутренних стартах Международный союз конькобежцев не засчитывает.

Не зачтут мировым рекордом и достижение другой фигуристки, 17-летней Александры Трусовой, которая первой из женщин смогла сделать пять четверных прыжков. Ранее такое на льду демонстрировал только один спортсмен — американец Натан Чен. Причина того, что рекорд Саши не будет засчитан: она установила его не на официальных соревнованиях, а на контрольных прокатах сборной России. Будем надеяться, что спортсменка повторит этот успех на зимней Олимпиаде в феврале.

Ну а под конец года вошла в историю женского одиночного катания Аделия Петросян. 14-летняя российская фигуристка исполнила два четверных риттбергера (а один еще и в каскаде с двойным тулупом), чего до нее еще не делал никто. Сложнейший элемент спортсменка продемонстрировала на чемпионате в Санкт-Петербурге.

Российские школьники установили рекорд Международной олимпиады

Сборная России в ноябре стала абсолютным рекордсменом Международной олимпиады школьников по астрономии и астрофизике, проходившей в Колумбии — в дистанционном формате. Ребята получили восемь золотых и две серебряные медали. Абсолютным победителем олимпиады стал мордовский школьник Максим Пермяков, завоевавший больше всего баллов.

За медали соревновались 62 команды из 48 стран мира. Олимпиада включала два блока: теоретический и практический. В ходе теоретического школьникам предстояло решать задачи, а во время практического — проводить наблюдения невооруженным глазом, пользоваться картами звездного неба и делать статистический анализ собранных данных.





Сборная России на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике