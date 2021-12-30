Самые высокие женщины мира

10. Гамова Екатерина — 202 смЭта рослая и спортивная девушка из Челябинска стала знаменитой волейболисткой, начав заниматься под руководством своей тети, разглядевшей у племянницы недюжинные способности. В итоге Екатерина Гамова владеет титулом чемпионки России, Турции, Европы и мира, является призером Гран-при и Всемирного Кубка чемпионов.9. Рита Минива Беса — 203 смДля некоторых людей высокий рост – это благо, и Рита — одна из них. Она стала известной и талантливой баскетболисткой, и входит в состав баскетбольной команды США.8. Элизабет Камбейдж — 203 смЛиз родилась в Лондоне, но вскоре после рождения дочери ее родители переехали в Австралию. С 2011 года одна из самых высоких женщин мира играет за австралийскую баскетбольную команду Tulsa Shock.7. Линдси Тейлор – 203 смЭта американская баскетболистка на пенсии была названа лучшим игроком Санта-Барбары.На Панамериканских играх 2003 года, Тейлор завоевала титул лучшего игрока баскетбольной команды США, и была награждена Серебряной медалью. Она – настоящий спортсмен-космополит, и за свою карьеру успела сыграть и в Китайской женской баскетбольной ассоциации, и в польской, турецкой, ангольской и корейской женских лигах.После ухода из профессионального баскетбола в 2015 году Тейлор работает помощником тренера в одной из средних школ.6. Кэролайн Велц – 205 смСамая высокая женщина Германии занимается модельным бизнесом. Одежду ей шьют на заказ, да и женскую обувь 49 размера в обычном магазине не купишь. Однако и в юности и в зрелом возрасте Кэролайн не комплексовала из-за своих параметров, они не мешают ей жить яркой и полноценной жизнью.5. Екатерина Лисина — 205,7 смСамая высокая женщина России профессионально занималась баскетболом, и не только из-за роста. В семье Лисиных баскетболом занимаются и отец и мать (папа был тренером, мама выступала за пензенский «Спартак»).В 2008 году Екатерина участвовала в пекинской Олимпиаде в составе сборной России по баскетболу. Наша команда заняла там третье место.После завершения спортивной карьеры Екатерина стала моделью. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с самыми длинными ногами в мире (133 см), а также как самая высокая модель в мире.А еще Екатерина Лисина – один из самых успешных российских тиктокеров, на ее аккаунт подписаны 8.8 млн человек.4. Элисани да Крус Силва — 207 смЭто самая высокая модель Бразилии и одна из самых популярных женщин в TikTok (1.7 млн подписчиков). Уже в 14 лет рост Элисани перевалил за 205 см, и она попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий подросток в мире.Сейчас она ждет ребенка от своего избранника Францинальдо да Силвы, который ниже девушки на 40 см.3. Ульяна Семенова – 210 смВ официальных источниках рост Ульяны – 210 см, однако встречаются данные и о 228 см, так что потенциально она может быть самой рослой женщиной из ныне живущих.У нее непатологический гигантизм, поэтому Семенова может жить обычной жизнью. Она была одной из лучших баскетболисток СССР по прозвищу «Гулливер в юбке». В 1968 году о российской чудо-женщине узнал весь мир, тогда Ульяна завоевала золотую медаль на баскетбольном чемпионате Европы.Впоследствии она брала золото на играх в Монреале и в домашней Олимпиаде. Ульяна Семенова была названа лучшей баскетболисткой Латвии XX века.2. Гитика Шривастава – 211 смГитика – экс-спортсменка, она входила в индийскую национальную женскую сборную по баскетболу. Сейчас она занимается бизнесом и благотворительностью, являясь для женщин Азии живым примером того, как можно обратить свой недостаток в преимущество.Гитика является директором KAHM Capital, одной из первых венчурных компаний, инвестирующих по всему миру в здравоохранение и технологии. Также Шривастава основала компанию Skyris Networks, занимающуюся распределенными сетями и распространением контента.1. Румейса Гелги — 215,16 смСамая высокая женщина в мире на сегодня – Румейса Гелги (215,16 см). Рост Румейсы столь велик из-за редкого состояния, называемого синдромом Уивера, которое, помимо прочего, вызывает ускоренный рост. 24-летняя девушка в основном пользуется инвалидной коляской, но она может ходить, если использует ходунки.В 2021 году Гелги вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая женщина в мире.«Каждый недостаток можно превратить в преимущество для вас самих, поэтому принимайте себя таким, какой вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте все возможное», — сказала она.Самая высокая женщина в истории – Цзэн Цзиньлянь (246,3 см)Звание самой высокой из когда-либо живших женщин в мире принадлежит Цзэн Цзиньлянь из Китая (скончалась в 1982 году). Ее рост достигал 246,3 см.