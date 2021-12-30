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Санкт-Петербург получит субсидии на создание цифровой образовательной среды

Санкт-Петербург получит субсидии на создание цифровой образовательной среды

Санкт-Петербург получит субсидии на создание цифровой образовательной среды, сообщает пресс-служба городской Администрации. 

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского Правительства «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт‑Петербурга на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Постановлением одобряется соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Санкт‑Петербурга. В рамках соглашения бюджету города будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2022 году составляет 202 819,3 тысячи рублей, в 2023 году – 1970 16,4 тысячи рублей, в 2024 году – 222 887,1 тысячи рублей.

Субсидия будет направлена на реализацию мероприятий «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» и «Создание центров цифрового образования детей «IT-куб».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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