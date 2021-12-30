Сбербанк представил биржевой фонд на блокчейн-активы

Принадлежащая Сбербанку УК «Сбер Управление Активами» запустила биржевой фонд (БПИФ) «Сбер — Блокчейн Экономика». Он ориентирован на акции компаний, основная деятельность которых связана с технологией распределенного реестра.

«Это первый на российском фондовом рынке биржевой фонд, который дает инвестору возможность заработать на блокчейн-экономике без сложностей, связанных с непосредственной разработкой, покупкой, хранением и продажей цифровых активов», — говорится в заявлении.

Паи структуры торгуются под тикером SBBE. Согласно пресс-релизу, их можно купить через «любого российского брокера». В качестве валюты фонда выбран доллар США. Стоимость пая начинается от 10 рублей.

БПИФ отслеживает созданный SberCIB индекс «Сбер Блокчейн Экономика». Помимо акций блокчейн-компаний, в корзину последнего входят ценные бумаги производителей оборудования для майнинга, разработчиков программного обеспечения и организаций, оказывающих консалтинговые услуги в данной сфере.

Например, среди целевых эмитентов числятся биткоин-биржа Coinbase и криптовалютный банк Galaxy Digital.

Напомним, в октябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не готов допустить на местный рынок биржевые фонды на базе биткоина.