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Сбербанк представил биржевой фонд на блокчейн-активы

Сбербанк представил биржевой фонд на блокчейн-активы


Принадлежащая Сбербанку УК «Сбер Управление Активами» запустила биржевой фонд (БПИФ) «Сбер — Блокчейн Экономика». Он ориентирован на акции компаний, основная деятельность которых связана с технологией распределенного реестра.


«Это первый на российском фондовом рынке биржевой фонд, который дает инвестору возможность заработать на блокчейн-экономике без сложностей, связанных с непосредственной разработкой, покупкой, хранением и продажей цифровых активов», — говорится в заявлении.


Паи структуры торгуются под тикером SBBE. Согласно пресс-релизу, их можно купить через «любого российского брокера». В качестве валюты фонда выбран доллар США. Стоимость пая начинается от 10 рублей.


БПИФ отслеживает созданный SberCIB индекс «Сбер Блокчейн Экономика». Помимо акций блокчейн-компаний, в корзину последнего входят ценные бумаги производителей оборудования для майнинга, разработчиков программного обеспечения и организаций, оказывающих консалтинговые услуги в данной сфере.


Например, среди целевых эмитентов числятся биткоин-биржа Coinbase и криптовалютный банк Galaxy Digital.


Напомним, в октябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не готов допустить на местный рынок биржевые фонды на базе биткоина.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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