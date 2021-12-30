Шура рассказал о конфликте Леры Кудрявцевой с известной певицей

Артист рассказал, как ведущая Лера Кудрявцева перенесла конфликт с певицей Любашей. Певец Шура, занявший первое место в шоу «Суперстар! Возвращение» (главный приз он разделил с Виктором Салтыковым), рассказал о своем участии в проекте и прокомментировал громкие скандалы, разгоревшиеся на программе. В частности, поведал артист о конфликте между Лерой Кудрявцевой, сидевшей в жюри, и Татьяной Залужной, более известной как Любаша. Участница «Суперстар!» в ходе одного из выпусков накинулась на телеведущую с оскорблениями, обидевшись на критику своего выступления. Артистка не стеснялась в выражениях и сумела задеть журналистку за живое, заявив, что ей не место в песенном конкурсе, ведь она сама не является профессиональной исполнительницей. Шура сообщил, что Лера очень расстроилась из-за ссоры с певицей и потом долго приходила в себя в гримерке.Лера Кудрявцева «Бедная Лерка так расстроилась, когда Любаша с ней поругалась. Я зашел в гримерку к Лерке, она стояла у окна. Я ей говорю: «Дай я тебя обниму, не надо принимать это близко к сердцу». Ну вот Любаша злая на язык оказалась», — пожалел Кудрявцеву артист. Однако не только поведение Залужной на проекте возмутило Шуру. Нашлись у него претензии и к Сергею Соседову, с которым артист давно не ладит. Правда, сейчас певец относится куда спокойнее к замечаниям звездного критика: главное, чтобы он не пытался учить его петь. «Не прав он только в одном — когда начинает певцам, артистам как нужно петь. Это вообще не его. Это страшно… . Я люблю его и понимаю, но, когда он показывает нам, как петь… Ой, я не могу», — заявил исполнитель в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».