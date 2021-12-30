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Смертность в России в декабре снизилась почти на 20 процентов

Смертность в России в декабре снизилась почти на 20 процентов

19:49  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Смертность в России в декабре снизилась на 19,6 процента по сравнению с ноябрьскими показателями. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что речь идет о данных на 29 декабря, передает РИА «Новости». 

По ее словам, в настоящий момент в стране преобладающей является смертность от коронавируса. Важнейшими мерами для снижения количества летальных исходов являются соблюдение антиковидных мер и вакцинация, также указала вице-премьер.

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На 30 декабря численность россиян, которые получили первый компонент вакцины составила 78,7 миллиона человек, полностью вакцинированы почти 74,5 миллиона, отметила она.

Между тем, по данным Росстата, коронавирус в ноябре 2021 года стал основной причиной смерти более 71 тысячи человек, еще в почти в 9 тысячах случаях COVID-19  стал предположительной основной причиной смерти.


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Говоря о годовой динамике показателя в России, Голикова сообщила, что в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность выросла на 18,5 процента.



#коронавирус #вакцинация


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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