Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

Основатель Telegram Павел Дуров опередил других российских миллиардеров по росту состояния в 2021 году. Его активы выросли в 5,1 раз — до $17,2 млрд, согласно Forbes.

Основной причиной такой динамики журналисты назвали трудности в работе Facebook (Meta) и принадлежащих последней сервисов. Масштабный сбой в октябре привел к росту аудитории Telegram на 70 млн пользователей.

Напомним, в мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии проекта Telegram Open Network (TON) из-за судебного конфликта с SEC и запрета на распределение токенов.

В декабре 2021 года он публично поддержал разработчиков Toncoin — одного из проектов на основе кода TON.

https://forklog.com/detsentralizovannoe-nasledie-durova-kak-poyavilsya-zakrylsya-i-vozrodilsya-blokchejn-proekt-telegram/



