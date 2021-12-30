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Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год


Основатель Telegram Павел Дуров опередил других российских миллиардеров по росту состояния в 2021 году. Его активы выросли в 5,1 раз — до $17,2 млрд, согласно Forbes.


Основной причиной такой динамики журналисты назвали трудности в работе Facebook (Meta) и принадлежащих последней сервисов. Масштабный сбой в октябре привел к росту аудитории Telegram на 70 млн пользователей.


Напомним, в мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии проекта Telegram Open Network (TON) из-за судебного конфликта с SEC и запрета на распределение токенов.


В декабре 2021 года он публично поддержал разработчиков Toncoin — одного из проектов на основе кода TON.


https://forklog.com/detsentralizovannoe-nasledie-durova-kak-poyavilsya-zakrylsya-i-vozrodilsya-blokchejn-proekt-telegram/


# Экономика

По материалам: ForkLog

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