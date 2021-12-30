Суд признал бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл виновной в секс-торговле несовершеннолетними

Вадим Карасев

В США вынесено решение по одному из самых громких судебных разбирательств последних лет. Суд присяжных признал Гислейн Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения секс-торговли лицами моложе 18 лет и пособничество сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Снято было обвинение в совращении одного лица в возрасте до 17 лет.

Таким образом, присяжные посчитали полностью доказанным тот факт, что в период с 1994 по 2004 год Максвелл рекрутировала для бизнесмена Джеффри Эпштейна четырех девушек-подростков, которых он склонил к действиям сексуального характера. Теперь ей грозит до 65 лет заключения (самой Гислейн сейчас 60 лет). Дата вынесения окончательного приговора еще не назначена.

Эпштейн и Максвелл были очень близки в 90-х и нулевых и водили тогда дружбу с влиятельными людьми — в этот круг входили чета Клинтон, британский принц Эндрю и многие знаменитости. Имена Эпштейна и некоторых его друзей оказались в центре скандала, когда в прессу попала информация, что бизнесмен на протяжении нескольких лет устраивал оргии для богатых и влиятельных мужчин с участием несовершеннолетних девушек на частном острове в Карибском море.





Гислейн Максвелл и Наоми Кэмпбелл в 2002 году

В 2019 году Эпштейна арестовали, а вскоре обнаружили мертвым в камере — предполагается, что он совершил самоубийство. Однако судебные разбирательства на этом не прекратились. Так, суд до сих пор грозит принцу Эндрю — иск подала одна из жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре, которая обвинила сына королевы Елизаветы II в изнасиловании (когда это произошло, девушка еще была несовершеннолетней). Адвокаты принца сейчас добиваются прекращения судебного процесса.





Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн МаксвеллНадя Бесчетникова