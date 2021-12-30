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Суд признал виновным мэра Томска в превышении должностных полномочий

Суд признал виновным мэра Томска в превышении должностных полномочий

11:23  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Советский районный суд Томска признал виновным мэра города Ивана Кляйна в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Как установил суд, Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.

Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован с временным отстранением от должности решением суда. Были возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий и одно — о незаконном предпринимательстве.

Прокуратура просила суд признать Кляйна виновным по трём эпизодам дела и осудить на пять лет колонии общего режима; сторона защиты настаивает на невиновности мэра.

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По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО «Томское пиво» подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком общества. Также мэр дал подчинённым указание внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на участке ОАО. Отмечается, что сумма ущерба составила не менее 11 миллионов рублей.

Также следствие считает, что с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал указание подчинённым обеспечить предоставление муниципального земельного участка без проведения торгов своей дочери и подписал необходимое для этого постановление. С октября 2013 года по ноябрь 2020-го вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией он лично и через доверенное лицо контролировал деятельность ОАО «Томское пиво».

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Кляйна избрали мэром Томска в 2013 году. До этого он был генеральным директором «Томского пива», одного из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. Кроме того, с 1997 по 2013 год он был депутатом Томской областной думы.



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По материалам: pnp.ru

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