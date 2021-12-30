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Так выглядит ТОП-10 лучших игр от независимых разработчиков в 2021 году

Так выглядит ТОП-10 лучших игр от независимых разработчиков в 2021 году


Портал IndieDb, который специализируется на проектах от независимых разработчиков, ежегодно подводит итоги года. Это один из самых крупных порталов, на который заходят интересующиеся инди-проектами игроки. В голосовании за лучшую независимую игру года принимают участие именно пользователи портала IndieDb, от того интересно посмотреть, какой именно проект независимой студии они считают лучшим в этом году.

По мнению игроков, лучшая инди-игра 2021 года — это Chernobylite от студии The Farm 51. В этом году проект вышел на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах. Игра представляет собой научно-фантастический экшен с элементами RPG. Действия Chernobylite разворачиваются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В целом, ТОП-10 независимых игр от IndieDb выглядит так:



Chernobylite



Hedon Bloodrite



The Forgotten City



Forgive Me Father



Solasta: Crown of the Magister



Rise of Humanity



Dread Templar



Inscryption



Gamedec



Vagrus — The Riven Realms

Отметим игру The Forgotten City, которая расположилась на 3 позиции, она доступна в Game Pass и ранее мы уже рекомендовали ее опробовать по подписке.

Что интересно, в ТОП-10 лучших независимых игр от пользователей не попала игра Unpacking, которая получила звание «Игра года» по версии авторитетного издания Eurogamer.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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