Таро-прогноз на январь 2022 года

Вадим Карасев

Начать год важно так, чтобы везение не покидало вас все 12 месяцев. Своевременные подсказки старших Арканов колоды Последствий помогут Знакам Зодиака сделать правильный выбор и не ошибиться при решении важных задач.

Начать 2022 год эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с позитивных мыслей и уверенности. В январе достичь новых успехов сможет каждый, кто будет честен и настроен решительно, а также заручится поддержкой нового покровителя. Рекомендации раскладов станут отличным подспорьем и дадут возможность обойти неприятности стороной.

Овен





Январь начнется для Овнов с карты «Отшельник», которая призывает не торопиться с важными решениями. По этой карте важно взвесить все «за» и «против» и лишь затем делать шаги навстречу будущему.

По карте «Императрица» Овны смогут достичь отличных результатов как в делах, так и в личной жизни. По этому Аркану дела продвигаются неспешно, позволяя Овнам вовремя останавливаться и не совершать промахов.

В конце января по карте «Повешенный» Овнам предстоит поменять планы или обойти препятствия, найдя другие пути. Совет Аркана — не пугаться произошедшего и подходить к решению задач творчески.

Телец





Карта «Отшельник» призывает начать новый год с самопознания и расставления приоритетов. В начале января Тельцы смогут определиться с вектором движения, оставить позади устаревшие идеи и проработать новый план, который обеспечит успех.

По карте «Звезда» Тельцы смогут обрести уверенность и идти выбранным путем. Совет карты на середину месяца — не забывать о том, что результат будет соответствовать затраченным усилиям, поэтому отлынивать от обязанностей не получится.

В конце месяца Тельцов ожидает выбор. Аркан «Влюбленные» говорит об испытании воли, когда придется пожертвовать малым, чтобы в скором времени обрести гораздо большее. Нерешительность и сомнения будут неуместны: решать нужно смело, но при этом просчитать риски.

Близнецы





Карта «Луна» открывает январь, предостерегая Близнецов. По ней нельзя сомневаться в своих силах и умениях, чтобы не спугнуть удачу и не остаться ни с чем. Умение планировать и не разглашать своих планов будут способствовать новым успехам.

Аркан «Дьявол» вторит первой карте расклада, призывая Близнецов отказаться от зависимостей и выбирать путь к счастью и процветанию, обходя стороной сомнительные авантюры и сделки с незнакомцами.

Карта «Смерть» сулит перерождение. По ней Близнецы в конце месяца смогут окончательно освободиться от пут прошлого, стать независимыми и привлечь в жизнь действительно нужные перемены.

Рак





Карта «Повешенный» описывает ситуацию, когда Раки будут сомневаться и дела будут стоять на месте. Совет Аркана — взять себя в руки и решиться на перемены, чтобы не упускать новых возможностей и не «простаивать» понапрасну.

По карте «Верховная жрица» Раки должны быть готовы к тому, что жизнь изменится, и в скором времени события будут набирать обороты. До тех пор, пока этого не произошло, нужно оставаться в состоянии готовности, оставаясь спокойными и внимательными.

По карте «Дурак» в жизнь Раков придут долгожданные события, и к ним нужно отнестись как к должному. Все, что происходит, изменит жизнь к лучшему, поэтому Ракам важно подстраиваться под обстоятельства и подходить к решению новых задач с долей творчества.

Лев





По карте «Влюбленные» Львы в начале 2022 года смогут изменить жизнь к лучшему. Аркан говорит о времени, когда настала пора сделать выбор по велению сердца, чтобы в жизнь пришли действительно нужные и важные перемены.

Аркан «Сила» призывает Львов быть заинтересованными и вовлеченными в процессы, чтобы погрузиться в работу и достичь желаемых результатов. Упорство, позитивный настрой и доверие интуиции помогут справиться с любыми преградами на пути к поставленной цели.

В конце января по карте «Суд» Львы обретут свободу. Аркан указывает на завершение череды трудностей, возможность отстоять свое мнение и оставить за спиной конкурентов в честной борьбе.

Дева





По карте «Правосудие» Девы должны помнить о честности, а также принимать самостоятельные решения, не позволяя никому вмешиваться в планы и дела. Ненужные советы будут лишь мешать, заставляя сомневаться в себе.

Аркан «Влюбленные» указывает на необходимость принять решение, которое поможет привлечь позитивные перемены. Оно может касаться человека или дела, и принимать его Девам нужно самостоятельно.

Аркан «Император» говорит о настойчивости, мудрости и трезвом взгляде на вещи. Девы смогут привлечь успех благодаря активной работе и умению отделять важное от незначительного и мешающего продвижению.

Весы





Аркан «Башня» призывает Весов оставить в прошлом все то, что мешало развитию. Вредные привычки, прокрастинация, устаревшие взгляды и старые планы никак не помогут осуществить мечты и привлечь благополучие.

По карте «Смерть» Весы поймут, что в их жизнь скоро придут перемены. Совет Аркана — не цепляться за прошлое и развиваться, чтобы уже в начале 2022 года привлечь в жизнь благополучие и процветание.

Аркан «Солнце» сулит Весам новые победы, а также награду за приложенные ранее усилия. По этой карте нет проблем и в жизни наступает период, когда можно без особых усилий обрести счастье.

Скорпион





«Маг» в раскладе на начало января — карта, призывающая Скорпионов развивать свои таланты. После новогодних праздников будет время на себя, чтобы определиться с тем, чем заниматься на протяжении всей зимы, и какой дар нужно развивать для достижения благополучия.

По карте «Луна» Скорпионам стоит идти вперед без страха и сомнений. Аркан указывает на необходимость обратиться к себе, чтобы глубже познать свои потребности и не зависеть от чужого мнения.

Аркан «Башня» указывает на проблемы лишь в том случае, если Скорпионы будут цепляться за старые идеи и принципы, которым уже нет места в настоящем. Настала пора измениться и подстроиться под новые обстоятельства.

Стрелец





По карте «Колесница» у Стрельцов будет отличный шанс действовать. Судьба будет благосклонна, поэтому не стоит медлить — пора воплощать в жизнь смелые мечты и идти навстречу светлому будущему.

Аркан «Император» призывает Стрельцов не торопиться с серьезными решениями и прислушаться к себе. Есть риск идти путем, который навязало общество. Это приведет лишь к разочарованию.

В конце месяца по карте «Влюбленные» Стрельцы смогут принять важное решение, которое поможет им выйти на новый уровень. Принимать его нужно самостоятельно и не торопясь, чтобы позже не жалеть о содеянном.

Козерог





Аркан «Верховная жрица» открывает месяц, и по нему Козероги смогут довериться своей интуиции. Внутренний голос поможет найти верные решения и без труда достичь поставленных целей.

Аркан «Правосудие» означает, что важно принимать обдуманные решения. Честность и отсутствие спешки уберегут Козерогов от досадных промахов и работы над ошибками. Эта карта сулит процветание тем, кто ответственно относится к своим поступкам и словами

Карта «Колесо фортуны» указывает на неожиданные перемены, повилять на которые не получится. Жизнь меняется, и Козерогам предстоит подстроиться под обстоятельства, принять происходящее, чтобы вновь управлять своей судьбой и жизнью.

Водолей





Аркан «Звезда» указывает Водолеям на благоприятное время для работы. В начале месяца не будет преград на пути к исполнению смелых планов, поэтому приниматься за дела нужно как можно скорее.

Карта «Смерть» говорит о необходимости преображения. По этому Аркану Водолеи смогут оставить в прошлом не только устаревшие идеи и планы, но и привычки, ведущие к бедности и неудачам.

По карте «Колесо фортуны» Водолеев ждет неожиданный поворот судьбы. События будут развиваться с стремительно и приведут к лучшей жизни, если не вмешиваться в процессы, а постараться понять то, почему они происходят и как ими управлять.

Рыбы





«Умеренность» в раскладе на начало января — карта, призывающая Рыб не спешить. По этому Аркану принятые в спешке решения заведут в тупик или станут в ближайшем будущем причиной длительной работы над ошибками.

Аркан «Дурак» говорит о необходимости отдавать себе отчет в каждом действии и поступке. По этой карте успех придет к тем, кто относится к своим обязанностям честно и не пытается переложить ответственность.

По карте «Солнце» Рыбы достигнут успехов и смогут получить награду за свою работу. Карта символизирует начало белой полосы, когда удача благосклонна, и Рыбы смогут запросто привлечь успех.