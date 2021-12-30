Таро-прогноз на январь 2022 года
Начать год важно так, чтобы везение не покидало вас все 12 месяцев. Своевременные подсказки старших Арканов колоды Последствий помогут Знакам Зодиака сделать правильный выбор и не ошибиться при решении важных задач.
Начать 2022 год эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с позитивных мыслей и уверенности. В январе достичь новых успехов сможет каждый, кто будет честен и настроен решительно, а также заручится поддержкой нового покровителя. Рекомендации раскладов станут отличным подспорьем и дадут возможность обойти неприятности стороной.
Овен
Январь начнется для Овнов с карты «Отшельник», которая призывает не торопиться с важными решениями. По этой карте важно взвесить все «за» и «против» и лишь затем делать шаги навстречу будущему.
По карте «Императрица» Овны смогут достичь отличных результатов как в делах, так и в личной жизни. По этому Аркану дела продвигаются неспешно, позволяя Овнам вовремя останавливаться и не совершать промахов.
В конце января по карте «Повешенный» Овнам предстоит поменять планы или обойти препятствия, найдя другие пути. Совет Аркана — не пугаться произошедшего и подходить к решению задач творчески.
Телец
Карта «Отшельник» призывает начать новый год с самопознания и расставления приоритетов. В начале января Тельцы смогут определиться с вектором движения, оставить позади устаревшие идеи и проработать новый план, который обеспечит успех.
По карте «Звезда» Тельцы смогут обрести уверенность и идти выбранным путем. Совет карты на середину месяца — не забывать о том, что результат будет соответствовать затраченным усилиям, поэтому отлынивать от обязанностей не получится.
В конце месяца Тельцов ожидает выбор. Аркан «Влюбленные» говорит об испытании воли, когда придется пожертвовать малым, чтобы в скором времени обрести гораздо большее. Нерешительность и сомнения будут неуместны: решать нужно смело, но при этом просчитать риски.
Близнецы
Карта «Луна» открывает январь, предостерегая Близнецов. По ней нельзя сомневаться в своих силах и умениях, чтобы не спугнуть удачу и не остаться ни с чем. Умение планировать и не разглашать своих планов будут способствовать новым успехам.
Аркан «Дьявол» вторит первой карте расклада, призывая Близнецов отказаться от зависимостей и выбирать путь к счастью и процветанию, обходя стороной сомнительные авантюры и сделки с незнакомцами.
Карта «Смерть» сулит перерождение. По ней Близнецы в конце месяца смогут окончательно освободиться от пут прошлого, стать независимыми и привлечь в жизнь действительно нужные перемены.
Рак
Карта «Повешенный» описывает ситуацию, когда Раки будут сомневаться и дела будут стоять на месте. Совет Аркана — взять себя в руки и решиться на перемены, чтобы не упускать новых возможностей и не «простаивать» понапрасну.
По карте «Верховная жрица» Раки должны быть готовы к тому, что жизнь изменится, и в скором времени события будут набирать обороты. До тех пор, пока этого не произошло, нужно оставаться в состоянии готовности, оставаясь спокойными и внимательными.
По карте «Дурак» в жизнь Раков придут долгожданные события, и к ним нужно отнестись как к должному. Все, что происходит, изменит жизнь к лучшему, поэтому Ракам важно подстраиваться под обстоятельства и подходить к решению новых задач с долей творчества.
Лев
По карте «Влюбленные» Львы в начале 2022 года смогут изменить жизнь к лучшему. Аркан говорит о времени, когда настала пора сделать выбор по велению сердца, чтобы в жизнь пришли действительно нужные и важные перемены.
Аркан «Сила» призывает Львов быть заинтересованными и вовлеченными в процессы, чтобы погрузиться в работу и достичь желаемых результатов. Упорство, позитивный настрой и доверие интуиции помогут справиться с любыми преградами на пути к поставленной цели.
В конце января по карте «Суд» Львы обретут свободу. Аркан указывает на завершение череды трудностей, возможность отстоять свое мнение и оставить за спиной конкурентов в честной борьбе.
Дева
По карте «Правосудие» Девы должны помнить о честности, а также принимать самостоятельные решения, не позволяя никому вмешиваться в планы и дела. Ненужные советы будут лишь мешать, заставляя сомневаться в себе.
Аркан «Влюбленные» указывает на необходимость принять решение, которое поможет привлечь позитивные перемены. Оно может касаться человека или дела, и принимать его Девам нужно самостоятельно.
Аркан «Император» говорит о настойчивости, мудрости и трезвом взгляде на вещи. Девы смогут привлечь успех благодаря активной работе и умению отделять важное от незначительного и мешающего продвижению.
Весы
Аркан «Башня» призывает Весов оставить в прошлом все то, что мешало развитию. Вредные привычки, прокрастинация, устаревшие взгляды и старые планы никак не помогут осуществить мечты и привлечь благополучие.
По карте «Смерть» Весы поймут, что в их жизнь скоро придут перемены. Совет Аркана — не цепляться за прошлое и развиваться, чтобы уже в начале 2022 года привлечь в жизнь благополучие и процветание.
Аркан «Солнце» сулит Весам новые победы, а также награду за приложенные ранее усилия. По этой карте нет проблем и в жизни наступает период, когда можно без особых усилий обрести счастье.
Скорпион
«Маг» в раскладе на начало января — карта, призывающая Скорпионов развивать свои таланты. После новогодних праздников будет время на себя, чтобы определиться с тем, чем заниматься на протяжении всей зимы, и какой дар нужно развивать для достижения благополучия.
По карте «Луна» Скорпионам стоит идти вперед без страха и сомнений. Аркан указывает на необходимость обратиться к себе, чтобы глубже познать свои потребности и не зависеть от чужого мнения.
Аркан «Башня» указывает на проблемы лишь в том случае, если Скорпионы будут цепляться за старые идеи и принципы, которым уже нет места в настоящем. Настала пора измениться и подстроиться под новые обстоятельства.
Стрелец
По карте «Колесница» у Стрельцов будет отличный шанс действовать. Судьба будет благосклонна, поэтому не стоит медлить — пора воплощать в жизнь смелые мечты и идти навстречу светлому будущему.
Аркан «Император» призывает Стрельцов не торопиться с серьезными решениями и прислушаться к себе. Есть риск идти путем, который навязало общество. Это приведет лишь к разочарованию.
В конце месяца по карте «Влюбленные» Стрельцы смогут принять важное решение, которое поможет им выйти на новый уровень. Принимать его нужно самостоятельно и не торопясь, чтобы позже не жалеть о содеянном.
Козерог
Аркан «Верховная жрица» открывает месяц, и по нему Козероги смогут довериться своей интуиции. Внутренний голос поможет найти верные решения и без труда достичь поставленных целей.
Аркан «Правосудие» означает, что важно принимать обдуманные решения. Честность и отсутствие спешки уберегут Козерогов от досадных промахов и работы над ошибками. Эта карта сулит процветание тем, кто ответственно относится к своим поступкам и словами
Карта «Колесо фортуны» указывает на неожиданные перемены, повилять на которые не получится. Жизнь меняется, и Козерогам предстоит подстроиться под обстоятельства, принять происходящее, чтобы вновь управлять своей судьбой и жизнью.
Водолей
Аркан «Звезда» указывает Водолеям на благоприятное время для работы. В начале месяца не будет преград на пути к исполнению смелых планов, поэтому приниматься за дела нужно как можно скорее.
Карта «Смерть» говорит о необходимости преображения. По этому Аркану Водолеи смогут оставить в прошлом не только устаревшие идеи и планы, но и привычки, ведущие к бедности и неудачам.
По карте «Колесо фортуны» Водолеев ждет неожиданный поворот судьбы. События будут развиваться с стремительно и приведут к лучшей жизни, если не вмешиваться в процессы, а постараться понять то, почему они происходят и как ими управлять.
Рыбы
«Умеренность» в раскладе на начало января — карта, призывающая Рыб не спешить. По этому Аркану принятые в спешке решения заведут в тупик или станут в ближайшем будущем причиной длительной работы над ошибками.
Аркан «Дурак» говорит о необходимости отдавать себе отчет в каждом действии и поступке. По этой карте успех придет к тем, кто относится к своим обязанностям честно и не пытается переложить ответственность.
По карте «Солнце» Рыбы достигнут успехов и смогут получить награду за свою работу. Карта символизирует начало белой полосы, когда удача благосклонна, и Рыбы смогут запросто привлечь успех.