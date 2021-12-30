Трейдер рассказал о работе внутри границ ценового диапазона биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

На данный момент цена находится у нижней границы диапазона. Динамика биткоина никак не связана с ситуацией на фондовом рынке — это самостоятельное движение первой криптовалюты. Возможно, снижение наблюдается из-за новогодних праздников, однако, что более вероятно, причина кроется в серьезных продажах холдеров. Зафиксировано много транзакций с кошельков, которым по 7-10 лет.

Данные: TradingView.

Рассмотрим технические показатели рынка. Последняя волна снижения от верхней границы имеет высокий угол атаки продавца. Преодоление PoC произошло так же импульсно, как и при росте (агрессивное поглощение покупателя).

Ожидается отскок примерно до $48 000-$49 000, в область PoC, и затем обновление минимумов под красными отметками. При движении в боковике торговать следует от границы до границы, а движение вниз сейчас не так сильно вероятно, как может казаться.

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