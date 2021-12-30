Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы уполномоченного по правам человека за 2021 год

Вадим Карасев

Работа уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2021 году не сходила с полос СМИ. Наступило время подвести итоги деятельности омбудсмена и разобрать ее основные направления.

Рассмотрение обращений граждан

За 2021 год к омбудсмену поступило 55 015 обращений: 44 413 письменных и 8 742 телефонных звонка, из них 1 862 — коллективных. На личных приемах граждан принято 684 человека. В итоге были восстановлены права 1500 граждан. Среди них труженики 12 предприятий и жители 91 населенного пункта с неблагоприятной экологической обстановкой и жильцы 8 жилых домов, в которых произведен текущий и капитальный ремонт, и 4 жилых домов, признанных аварийными.



По результатам обращений оказана помощь в восстановлении нарушенных прав 636 гражданам в уголовном процессе по 652 обращениям.

При поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1160 осужденным и лицам, содержащимся под стражей, по 235 жалобам, кроме того, по 5 жалобам защищены права неопределенного круга лиц.

Правовое просвещение

В 2021 году были реализованы 12 масштабных системных правопросветительских проектов. Ключевым событием года стало создание Молодежного совета при омбудсмене.



Совершенствование законодательства о правах человека и гражданина

В адрес государственных органов Москалькова направила 34 предложения по вопросам совершенствования законодательства, 3 из них нашли отражение в правовых актах — 5 федеральных законах и 3 подзаконных актах.

Особо значимыми являются: увеличение с 2 до 6 месяцев срока на обжалование в кассационном порядке приговора или иного итогового судебного решения, вступившего в законную силу в период с 1 октября 2019 года, усиление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и акт о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

По инициативе омбудсмена внесены изменения в закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты в части усиления контроля в сфере оборота оружия. В комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Москальковой были направлены предложения о внесении поправок в проекты федеральных законов, предусматривающих закрепление правового статуса лица, подавшего заявление о совершении преступления, и предложения по совершенствованию законодательства, устанавливающего усиление уголовной ответственности за пытки.



Международное сотрудничество в области прав человека

В 2021 году Татьяна Москалькова стала полноправным членом Ассоциации омбудсменов Средиземноморья и была переизбрана в состав правления Европейского института омбудсмена. 12 октября 2021 г. под эгидой омбудсмена проведена V Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов". В ней приняли участие более 250 человек: зарубежные омбудсмены и руководители национальных правозащитных учреждений из 26 государств и представители 9 международных организаций.



Укрепление партнерских связей с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации

В 2021 году к Москальковой поступило 371 обращение от региональных уполномоченных по правам человека в связи с жалобами граждан, содержащими сведения о нарушении их прав.

24–25 ноября при содействии Москальковой состоялось заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека по вопросам реализации жилищных прав граждан, реализации положений ФЗ от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".