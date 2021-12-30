В 2022 году в Ярославской области в пяти школах будет проведен капитальный ремонт

В 2022 году в Ярославской области в пяти школах будет проведен капитальный ремонт, сообщает Департамент образования Ярославской области.

«В 2022 году капитальный ремонт будет проведен в трех школах Рыбинска: № 3, 30 и 28, а также в школе им. Мичурина в Даниловском районе и в школе им. К. Маркса в Некрасовском районе. Это большой шаг в нашей работе по модернизации и обновлению школьных зданий. В дальнейшем до 2026 года запланирован ремонт еще в 15 школах региона», – отметил и. о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

В Мичуринской школе Даниловского района запланировали ремонт кровли и пищеблока, утепление фасада, замену окон, ремонт входной группы, тамбура и холла, вентиляционные работы в пищеблоке и электромонтажные работы. В рыбинской школе № 3 также заменят окна, отремонтируют фасад и полы холла третьего этажа.

«Реализация программы модернизации на всех этапах будет находиться в зоне особого внимания Штаба родительского общественного контроля – новой структуры, созданной при Общественном совете при Департаменте образования Ярославской области. В него вошли представители родительских комитетов и управляющих советов школ всех муниципальных районов региона, Общественной палаты Ярославской области, родительской общественности регионального отделения Российского движения школьников и лидеры Советов отцов», – заявила директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.