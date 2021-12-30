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В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»

В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»

В Алтайском крае подготовлен перечень вакантных должностей учителей на 2022 год для участия в программе «Земский учитель», сообщает Министерство образования и науки Алтайского края. 

Число получателей единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей составит 36 человек.

В перечень вошли 196 вакансий, из них 188 – в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах 46 муниципальных образований региона, и 8 – в общеобразовательных организациях малых городов Алтайского края.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество

По материалам: edu.ru

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