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В Анадырском районе Чукотки открылись шесть центров «Точка роста»

В Анадырском районе Чукотки открылись шесть центров «Точка роста»

В Анадырском районе Чукотки открылись шесть центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает информационное агентство «Чукотка».

Они будут работать для старшеклассников при учебных заведениях шести сел и поселков: Беринговский, Усть-Белая, Хатырка, Мейныпильгыно, Марково и Канчалан.

Центры созданы в рамках реализации национального проекта «Образование». 

«Мы открывали «Точки роста» и в прошлом году, но теперь концепция их создания, которую диктует Министерство просвещения, поменялась. Раньше делалась ставка на гуманитарное образование, сейчас на естественно-научное. Если говорить простым языком, в «Точках роста» создаются три лаборатории: химии и биологии, технологии, физики. Ребята могут заниматься там углубленно во внеурочное время. Все «Точки роста», которые открылись в этом году, организованы по единому образцу, у них совершенно одинаковая комплектация оборудования», – сообщил заместитель начальника Департамента образования и науки ЧАО Игорь Пуртов.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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