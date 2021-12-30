В Банке России планируют защитить уязвимые категории россиян от долгов и мошенников

22:05 Автор: Юлия Катенёва

В Банке России планируют защитить граждан уязвимой категории от чрезмерной кредитной нагрузки и мошенников. Это следует из проекта обновленных приоритетных направлений повышения доступности финансовых услуг, опубликованного регулятором.

В новом документе существенно доработан раздел, посвященный использованию инструментов финансового рынка, поясняют в Банке России. Акцент сделан на новых продуктах для людей с невысоким уровнем дохода, говорится в сообщении регулятора. Документ содержит ряд мер по защите потребителей при использовании финансовых продуктов и услуг, в том числе предотвращению и снижению чрезмерной долговой нагрузки.

Рассрочки могут приравнять к кредитам

При этом развитие таких инструментов должно способствовать уменьшению затрат данной категории населения на получение финансовых услуг первой необходимости, считают в ЦБ.

Среди целевых групп, кроме граждан с невысоким уровнем дохода, жители отдаленных регионов, люди с инвалидностью, пожилые граждане, а также представители малого и среднего бизнеса.

В целом одним из приоритетных направлений развитие финансовых услуг станет внедрение цифровых сервисов онлайн-каналов обслуживания, считают в Банке России. При этом обязательно должна сохраниться физическая инфраструктура, особенно для людей в отдаленных сельских районах и для пожилых граждан, не готовых к использованию цифровых услуг.





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Банк России также планирует принять меры по защите людей с инвалидностью, пожилых и других маломобильных групп населения от мошеннических действий, в том числе, создать условия, препятствующие таким финансовым потерям.

Важной задачей, по мнению регулятора, является выявление и устранение дискриминации потребителей такой категории, а также повышение уровня финансовой грамотности банковских клиентов из уязвимой группы.

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