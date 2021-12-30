В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников «Инженерные каникулы»

В Иркутской области детский технопарк «Кванториум Байкал» Минпросвещения России организует для школьников «Инженерные каникулы», сообщает Министерство образования Иркутской области.

Занятия проходят по пяти программам:

– «Геоквантум»: создание виртуального тура по детскому технопарку «Кванториум Байкал» в программе PANO2VR»;

– «VR/AR-квантум»: создание виртуального тура по детскому технопарку «Кванториум Байкал» в среде Unreal Engine 4»;

– «Наноквантум»: получение наночастиц серебра и оксида меди. Проверка влияния этих частиц на рост бактерий. Изготовление масляных красок своими руками»;

– «IT-квантум»: сборка и программирование мобильного робота»;

– «Хай-тек»: прототипирование и макетирование из подручных материалов».

«Всех, кто не успеет принять участие в обучающей программе в предновогодние дни, приглашаем на следующий сезон инженерных каникул, который пройдет весной будущего года», – сказал руководитель детского технопарка «Кванториум Байкал» Антон Гладков.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.