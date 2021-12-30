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В Казахстане обсудили строительство АЭС на фоне миграции биткоин-майнеров из Китая

В Казахстане обсудили строительство АЭС на фоне миграции биткоин-майнеров из Китая


Власти Кахастана вернулись к вопросу о создании в стране атомной генерации для борьбы с дефицитом электроэнергии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра энергетики Магзума Мирзагалиева.


Дискуссия произошла после расчета производства и потребления электроэнергии до 2035 года.


Среди возможных площадок для строительства АЭС называют поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. Окончательное решение еще не принято.


В 2014 году председатель правления национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» подписал с меморандум «Росатомом» о сооружении АЭС. Однако в 2016 году действующий на тот момент министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что страна не испытывает нехватки мощностей и не собирается строить АЭС в течение ближайших семи лет.


В случае утверждения нового проекта срок работ может составить до 10 лет. Пока что страна справляется с дефицитом за счет перетоков со стороны РФ и внеплановых включений российских электростанций.


Напомним, в 2021 году многие компании, занимающиеся добычей криптовалют, передислоцировались в Казахстан на фоне ужесточения риторики китайских властей. В результате страна стала одним из лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина.


В сентябре власти страны заявили об увеличившемся потреблении электроэнергии и ее возможном дефиците. В связи с этим министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев предложил ограничить объемы потребления майнинговых дата-центров.


В начале декабря майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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