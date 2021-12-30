В Казахстане обсудили строительство АЭС на фоне миграции биткоин-майнеров из Китая

Власти Кахастана вернулись к вопросу о создании в стране атомной генерации для борьбы с дефицитом электроэнергии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра энергетики Магзума Мирзагалиева.

Дискуссия произошла после расчета производства и потребления электроэнергии до 2035 года.

Среди возможных площадок для строительства АЭС называют поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. Окончательное решение еще не принято.

В 2014 году председатель правления национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» подписал с меморандум «Росатомом» о сооружении АЭС. Однако в 2016 году действующий на тот момент министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что страна не испытывает нехватки мощностей и не собирается строить АЭС в течение ближайших семи лет.

В случае утверждения нового проекта срок работ может составить до 10 лет. Пока что страна справляется с дефицитом за счет перетоков со стороны РФ и внеплановых включений российских электростанций.

Напомним, в 2021 году многие компании, занимающиеся добычей криптовалют, передислоцировались в Казахстан на фоне ужесточения риторики китайских властей. В результате страна стала одним из лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина.

В сентябре власти страны заявили об увеличившемся потреблении электроэнергии и ее возможном дефиците. В связи с этим министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев предложил ограничить объемы потребления майнинговых дата-центров.

В начале декабря майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией.