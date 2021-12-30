В липецком центре «IT-куб» открылись новые учебные аудитории

В липецком центре цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России открылись новые учебные аудитории, сообщает пресс-служба Администрации Липецкой области.

Они созданы по направлениям «Системное администрирование», «Робототехника», «Интернет-маркетинг», «Электроника» и «Программирование на языке Scratch». Также в центре «IT-куб» появилась «Hi-Tech-лаборатория» с безопасным и легким в управлении оборудованием: токарным и сверлильными станками, лазерным гравером и др.

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

В центре «IT-куб» также созданы два методических кабинета, в том числе для сотрудников отдела «Skills-центр», отвечающих за подготовку и сопровождение чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенциях для юниоров.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» был создан на базе Центра дополнительного образования Липецкой области в 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.