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В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book

В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S в Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book. Он включает в себя две игры издательства HypeTrain Digital — проекты Black Book и Tunche. Набор доступен за $39,99 (сейчас действует скидка), тогда как суммарно покупка игр по отдельности обошлась бы в $44,98.

Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book

Включает «Black Book» и «Tunche». Раскройте мифы и легенды, что скрывают эти миры!
Перейти в Microsoft Store

Black Book — это приключенческая игра с элементами карточного RPG. В ней предстоит играть за молодую колдунью, которая хочет спасти своего погибшего возлюбленного.


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Tunche — это высокооцененный экшен с элементами «рогалика». Игра предлагает одиночный режим, локальное прохождение в кооперативе до 4 человек и локальный мультиплеер до 4 игроков.


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Отметим, что обе игры в сборнике — новинки, которые вышли в 2021 году.

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По материалам: newxboxone

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